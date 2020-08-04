Не сопротивлялся: опубликовано полное видео задержания Джорджа Флойда

Английская Daily Mail опубликовала новое видео задержания Джорджа Флойда. Последние минуты жизни афроамериканца сняли камеры, которые были закреплены на форме полицейский.

На кадрах видно, что Флойд предупреждал стражей порядка, что страдает клаустрофобией, просил их не стрелять в него и неоднократно повторял, что не может дышать. Однако полицейские продолжали применять силовые приемы, чтобы удерживать подозреваемого, который даже не сопротивлялся. В результате мужчина скончался от удушья.

Эта смерть вызвала волну протестов под логунзом «Жизни черных важны», которые не прекращаются в США уже третий месяц. Одним из центров сопротивления стал Портленд. Протестующие устроили там настоящий бунт, захватили здание суда, жгли американские флаги. Местная полиция давно уже не справляется. И даже федеральные силы вынуждены были отступить и покинуть город. Только после этого активисты заявили, что прекращают беспорядки. Сейчас в Портленде проходят мирные митинги.