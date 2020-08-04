Не сопротивлялся: опубликовано полное видео задержания Джорджа Флойда

Эфирная новость 4

В то же время волна протестов под логунзом «Жизни черных важны» не прекращается в США уже третий месяц.

Фото, видео: ТАСС / JUSTIN LANE

Английская Daily Mail опубликовала новое видео задержания Джорджа Флойда. Последние минуты жизни афроамериканца сняли камеры, которые были закреплены на форме полицейский.

На кадрах видно, что Флойд предупреждал стражей порядка, что страдает клаустрофобией, просил их не стрелять в него и неоднократно повторял, что не может дышать. Однако полицейские продолжали применять силовые приемы, чтобы удерживать подозреваемого, который даже не сопротивлялся. В результате мужчина скончался от удушья.

Эта смерть вызвала волну протестов под логунзом «Жизни черных важны», которые не прекращаются в США уже третий месяц. Одним из центров сопротивления стал Портленд. Протестующие устроили там настоящий бунт, захватили здание суда, жгли американские флаги. Местная полиция давно уже не справляется. И даже федеральные силы вынуждены были отступить и покинуть город. Только после этого активисты заявили, что прекращают беспорядки. Сейчас в Портленде проходят мирные митинги.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
73.38
-0.78 86.50
-0.73
«Коктейль Молотова»: Астролог о влиянии на людей серебристых облаков в ав...

Последние новости

19:20
Не сопротивлялся: опубликовано полное видео задержания Джорджа Флойда
19:13
ТОП-10 самых глупых смертей всех времен
19:08
«Один человек испортил воздух»: Ахеджакова резко высказалась об уходе Гармаша из «Современника»
19:01
Очень личная история: врачи читают письма родителей недоношенным малышам
18:50
Опять неприятности? Адвокат объяснил, за что Кокорин снова оказался в суде
18:49
Судьба Робинзона Крузо: огромная надпись на песке спасла троих моряков в океане

Сейчас читают

Погода на лицо: чем внешне петербуржцы отличаются от москвичей — отвечает физиогномист
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
«Не семья, а тень благополучия»: Поклонники затравили Ковальчук за фото с дочерью

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок