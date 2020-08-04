Сотни рабочих были эвакуированы из-за пожара на заводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Известно, что возгорание произошло в подвале прессового цеха № 1. Площадь составила 50 квадратных метров, однако пожар вызвал задымление на предприятии.

По разным данным, с территории заводы эвакуировали от 200 до 400 человек.

В настоящее время пожар локализован. Обстоятельства выясняются.