Опять неприятности? Адвокат объяснил, за что Кокорин снова оказался в суде

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 37

Младший брат именитого футболиста проходит по делу об административном правонарушении.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон

Недавно в СМИ появилась информация о том, что в Москве был задержан Mercedes младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла. По некоторой информации, стекла авто были затонированы, за что полицейские остановили машину молодого человека. Сообщается, что Кокорин снять тонировку отказался, поэтому инспекторы составили протокол об административном правонарушении и передали дело в Никулинский суд Москвы. Во время судебного заседания Кокорин показал фотографии авто без тонировки, в силу чего отделался штрафом.

Как стало известно из информации по данному делу, предоставленной на сайте Мосгорсуда, дело было зарегистрировано еще 17 июня. Адвокат младшего Кокорина Вячеслав Барик в беседе с 5-tv.ru также подтвердил, что речь идет о давнем инциденте. Он также добавил, что Кирилл ждал открытия автосервисов, чтобы снять тонировку, и в этот период его снова остановили сотрудники ДПС.

«Составили протокол об административном правонарушении, выписали ему требования, чтобы он устранил (тонировку — Прим.ред.). Он своевременно не успел это сделать и в силу закона, когда его повторно привлекли, составили еще один протокол. Потом он тонировку снял, представил документы из автосервиса о том, что устранил нарушения и был оштрафован судом за то, что вовремя не снял тонировку», — рассказал Барик.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Кирилла Кокорина будет добиваться выплаты компенсации его подзащитному из-за предъявления незаконного обвинения по статье «Хулиганство».

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