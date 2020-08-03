Защита Кокорина будет добиваться компенсации после отмены приговора

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Алиса Старжевская
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Ранее Мосгорсуд заменил реальные сроки Кириллу Кокорину и Павлу Мамаеву годом исправительных работ.

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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева

Адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик заявил, что будет добиваться выплаты компенсации его подзащитному из-за предъявления незаконного обвинения. Ранее Мосгорсуд отменил приговор братьям Кокориным и Павлу Мамаеву и вынес новый. Кириллу Кокорину и Павлу Мамаеву суд заменил реальные сроки годом исправительных работ, а Александру Кокорину оставили прежний срок — один год и шесть месяцев.

«Ну это вопрос уже пятый (о компенсации — Прим.ред.), но мы будем это обсуждать. Федеральный бюджет должен выплатить все ущербы и убытки, которые были принесены незаконным заключением под стражу и тем, что он отбывал наказание в лагере», — сказал адвокат младшего Кокорина.

По словам Барика, он намерен привлечь виновных лиц — следователя и прокуратуру — к дисциплинарной ответственности и просить полной реабилитации Кирилла Кокорина. По его мнению, молодой человек не должен был провести «ни дня ни в изоляторе, ни в лагере», принимая во внимание новый приговор.

Он также заявил, что будет настаивать на принесении письменных извинений его подзащитному со стороны прокурора.

«Это либо некомпетентность, либо какая-то заинтересованность допущена была. Так не должно было быть», — сообщил адвокат 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, что защита скандальных футболистов оспорила решение Пресненского суда по статье «Хулиганство», по которой спортсмены провели в колонии полтора года. В соответствии с 213 статьей УК РФ были оправданы Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева
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