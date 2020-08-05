Федеральная антимонопольная служба (ФАС) увидела нарушения в продаже авиабилетов по закрытым пока направлениям. Это становится причиной отмены рейсов, так как отсутствует разрешение на международный полет.

Кроме того, продажа билетов в закрытые для посещения страны подрывает и отношение к самим авиакомпаниям. Вместо возврата денег пассажирам предлагают некие ваучеры. Ведомство направило письмо в Минтранс с просьбой инициировать проверку.