Криминалист назвал главный признак домашнего маньяка

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Василий Заика
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Эксперт Дмитрий Кирюхин выступает активным сторонником ужесточения наказаний за домашнее насилие.

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, Bernhard Classen, Felipe Rodriguez, Nikolay Gyngazov

Эксперт-криминалист, профайлер Дмитрий Кирюхин назвал главный признак домашнего маньяка. По его словам, женщинам категорически не следует терпеть побои своих благоверных. За подобными эпизодами агрессии, как правило, скрывается обожающий мучить жертву преступник.

«Самый главный совет — не терпеть ни одного удара. Если случится первый удар, знайте, дорогие женщины, за ним последуют другие удары. Никаких прощений, никакие букеты цветов, стояние на коленях и слова: „Это было в первый и в последний раз“ — нет. <…> Дальше агрессия пойдет по нарастающей и может закончиться тяжкими телесными или убийством», — цитирует Дмитрия Кирюхина ФАН.

Криминалист отметил, что выступает активным сторонником ужесточения наказаний за домашнее насилие. Дмитрий Кирюхин подчеркнул, что декриминализация соответствующей статьи Уголовного кодекса спровоцировала рост преступлений на этой почве.

«Я, как правоохранитель, 20 лет отдавший уголовному розыску, скажу, что такой закон (о домашнем насилии — Прим.ред.) только навредил, потому что он развязал руки потенциальным насильникам. Если раньше 112-я статья УК РФ „побои“ усмиряла их, то сейчас: первый раз это административный штраф, а иногда достаточно первого раза, чтобы мы получили труп», — сказал эксперт.

Дмитрий Кирюхин посетовал, что, согласно статистике, количество обращений пострадавших в травмпункты возросло, а число наказаний за домашнее насилие — нет.

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