Трансляция от здания суда, где проходит заседание по делу Ефремова
Актер во время заседания Пресненского суда в Москве заявил о своей невиновности.
Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков
В настоящий момент в Пресненском суде Москвы проходит первое заседание по существу по делу о «пьяном» ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве.
В ходе заседания артист заявил, что не признает своей вины. Стало известно, что Ефремов превысил скорость на 25 километров в час и утратил контроль за управляемостью своего автомобиля, после чего допустил выезд на встречную полосу движения, лишив возможности встречный автомобиль под управлением Захарова уйти от столкновения. Об этом заявил государственный обвинитель.
Читайте также
88%
-0.78 86.50
-0.73
Нашли ошибку?