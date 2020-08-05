Трансляция от здания суда, где проходит заседание по делу Ефремова

В настоящий момент в Пресненском суде Москвы проходит первое заседание по существу по делу о «пьяном» ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве.

В ходе заседания артист заявил, что не признает своей вины. Стало известно, что Ефремов превысил скорость на 25 километров в час и утратил контроль за управляемостью своего автомобиля, после чего допустил выезд на встречную полосу движения, лишив возможности встречный автомобиль под управлением Захарова уйти от столкновения. Об этом заявил государственный обвинитель.