Трансляция от здания суда, где проходит заседание по делу Ефремова

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Нюра Незванова
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Актер во время заседания Пресненского суда в Москве заявил о своей невиновности.

Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков

В настоящий момент в Пресненском суде Москвы проходит первое заседание по существу по делу о «пьяном» ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве.

В ходе заседания артист заявил, что не признает своей вины. Стало известно, что Ефремов превысил скорость на 25 километров в час и утратил контроль за управляемостью своего автомобиля, после чего допустил выезд на встречную полосу движения, лишив возможности встречный автомобиль под управлением Захарова уйти от столкновения. Об этом заявил государственный обвинитель.

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