Редкое совместное фото Ирины Аллегровой и Игоря Николаева
Архивный снимок выложил в сеть личный фотограф Аллы Пугачевой.
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @romanrodin1959
Личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин в своем аккаунте в Instagram опубликовал редкий совместный снимок звезд российской эстрады — «шальной императрицы» Ирины Аллегровой и композитора Игоря Николаева.
На снимке, сделанном в 1995 году на борту самолета, знаменитости позируют плечо к плечу. На переднем плане кадра певица изящно держит в руке дольку лимона.
«Это фото я снял в далеком 1995 году! Как поется (в песне Александры Пахмутовой и Николая Добронравова — Прим.ред.): „Как молоды мы были, как верили в себя“. Классные люди, лихие годы!» — написал под фотографией артистов Роман Родин.
Немногочисленные подписчики автора снимка поблагодарили его за работу, отметив удачный ракурс и композицию.
«Очень любим! Спасибо вам, Роман, за фото!»
«Очень красивая фотография! Обожаю!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что личный фотограф Пугачевой поделился архивным снимком Понаровской.
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