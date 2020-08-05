Редкое совместное фото Ирины Аллегровой и Игоря Николаева

Личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин в своем аккаунте в Instagram опубликовал редкий совместный снимок звезд российской эстрады — «шальной императрицы» Ирины Аллегровой и композитора Игоря Николаева.

На снимке, сделанном в 1995 году на борту самолета, знаменитости позируют плечо к плечу. На переднем плане кадра певица изящно держит в руке дольку лимона.

«Это фото я снял в далеком 1995 году! Как поется (в песне Александры Пахмутовой и Николая Добронравова — Прим.ред.): „Как молоды мы были, как верили в себя“. Классные люди, лихие годы!» — написал под фотографией артистов Роман Родин.

Instagram @romanrodin1959

Немногочисленные подписчики автора снимка поблагодарили его за работу, отметив удачный ракурс и композицию.

«Очень любим! Спасибо вам, Роман, за фото!»

«Очень красивая фотография! Обожаю!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что личный фотограф Пугачевой поделился архивным снимком Понаровской.