«Будто вчера»: Личный фотограф Пугачевой поделился архивным снимком Понаровской
В 90-е годы актриса и певица Ирина Понаровская предпочитала эксцентричные образы с ярким макияжем.
Фото: РИА Новости / Юрий Сомов; Instagram @irinaponarovskaya, @romanrodin1959
Звездный фотограф Роман Родин на своей страничке в Instagram поделился фотографией Ирины Понаровской, сделанной в 90-е годы.
«Это красавица Ирина Понаровская! Снял я ее в далекие 90-е! А как будто вчера», — подписал публикацию Родин.
У фанатов появилась возможность взглянуть на певицу до многочисленных пластических операций. Уже тогда звезда выбирала короткие стрижки, глубокие декольте и крупные аксессуары.
На снимке дива предстала перед фотографом в черном платье с оголенными плечами. Ее образ дополнили крупные серьги с камнями в золотой оправе, а также броский макияж. Губы телеведущей, по моде тех лет, накрашены коричневой помадой с темной контурной обводкой. Тогда за имиджем Понаровской следил лично Сергей Зверев.
Спустя годы внешность певицы претерпела кардинальные изменения. Артистка увеличила губы, грудь и убрала морщины. Звезда держит собственный салон стиля, а также выпустила авторскую линию одежды.
Ранее 5-tv сообщил о том, что во время самоизоляции Ирина Понаровская проводила вместе с подругой — Алисой Фрейндлих.
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