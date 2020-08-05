Конкуренты отстают на годы: армия России получила новейшие образцы вооружения

Российские войска получают новейшие образцы вооружения — сегодня единый день приемки военной продукции. В машинах применены последние технологические наработки, при этом сохранена преемственность поколений, чтобы обучиться управлению можно было как можно быстрее. Разработки конкурентов, по словам инженеров, отстают на годы. Кирилл Сергеев рассмотрел новинки.

Инженеры проверяют рабочие узлы, технические отсеки и даже давление в камерах шасси. Перед приемкой новейших вертолетов семейства Ми на баланс Минобороны важна каждая деталь.

Сразу четыре винтокрылых машины доставили в Петербург пару недель назад. Все это время экипажи знакомились с новейшим вооружением. На борту вертолетов — крупнокалиберные пушки, самонаводящиеся ракеты и впервые — высокоточный локатор, который военные уже прозвали «чупа-чупсом».

Сами кабины вертолета оснащены передовыми системами электроники. Прямо перед пилотами установлены два монитора: для захвата объекта и более удобного прицеливания. После наводки остается лишь нажать на кнопку «Огонь». Все остальное сделает автоматика.

Аналогов этой модификации Ми-28 нет в мире: нашим машинам проигрывает даже ближайший конкурент — американский «Апач». Броня там гораздо тоньше, вооружение хуже, а главное — на нем невозможно быстро обучать пилотов. В российском вертолете штурвалы в кабинах связаны, как педали в учебном автомобиле. А значит набираться опыта можно в воздухе, под контролем инструктора.

Пока под Петербургом вертолеты готовятся к первым полетам, под Москвой тестируют еще одну новинку. В небо над Кубинкой взмывают истребители Су-35С.

Именно на них асы «Русских витязей» блистали во время минувшего парада Победы. А после приемки самолет начнут массово поставлять в войсковые части

Эта вариация знаменитой «сушки» фактически — новый самолет. Внутри — продвинутый бортовой компьютер, который помогает выбрать угол атаки и улучшенный форсированный двигатель. Вдобавок инженеры переработали конструкцию сопла: управление вектором тяги делает машину почти неуловимой.

О приемке каждой из новинок в войсковых частях отчитались министру обороны Сергею Шойгу. В списке — десятки единиц военной техники, способной работать на воде, земле и даже за ее пределами. В Королеве представили космический аппарат «Тундра» для мониторинга ракетных угроз прямо с орбиты. В Хабаровском крае презентовали следующее поколение ракетной системы «Триумф» — С-400. А под Калининградом Балтийский флот усилил фрегат «Адмирал Касатонов», оснащенный грозным комплексом «Калибр».

Каждая из этих машин заступит на боевое дежурство в течение 24 часов. А на оборонных заводах уже приступили к разработке прототипов техники следующего поколения. Поставки очередных новинок в Минобороны ожидают уже в следующему году.