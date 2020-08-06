Обрушившаяся бетонная плита раздавила ребенка в Астрахани. Трагедия произошла на одной из детских площадок на улице Яблочкова. В результате инцидента погиб 11-летний мальчик.

По предварительной информации, ребенок облюбовал для игр металлическую лесенку, прикрепленную к плите. В какой-то момент бетонное перекрытие внезапно обломилось и всем весом рухнуло на мальчика, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Астраханской области.

Ребенок, буквально раздавленный тяжелой конструкцией, умер на месте от полученных травм. К месту происшествия были вызваны правоохранители. В настоящее время ведется проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего и возможных виновников трагедии.

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