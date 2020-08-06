🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 августа, Луна в Рыбах не способствует активной умственной работе. Лучше отдохнуть за любимым хобби.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 августа, Луна в знаке Рыб располагает к отдыху от глубоких размышлений и рабочих вопросов. Идеальное время для любви, заключения брака, признании в своих чувствах, а также самореализации и выбора пути для совершенствования.
♈ Овен
Овны, даже если вам нравится частая смена партнеров, когда нет времени устать от обыденности и быта, в любви это не работает. Нужно посвятить немного времени своим отношениям — возможно, кратковременный роман выльется в настоящее чувство. Если же этого не случилось, у вас не будет повода для сожалений, что вы сделали недостаточно.
Космический совет: обратите внимание на происходящее вокруг. Многие мелочи имеют огромное значение.
♉ Телец
Тельцам пора признать, что не всегда вина за проблемы в отношениях лежит на чужих плечах. Особенно, если вам есть что скрывать. Пора поговорить со своей второй половинкой и признаться в том, что так давно требовало раскрытия тайны.
Космический совет: нельзя вечно скрывать свои секреты. Пришла пора признаться и познать радость откровенности.
♊ Близнецы
Близнецы, ваши чувства и сердце стоят слишком много, чтобы отдавать их за бесценок неправильному человеку. Пора научиться ценить себя и отказаться от токсичных отношений в пользу чего-то стоящего, пусть и придется этого подождать. Тем, кто давно одинок, стоит помнить, что в конце тоннеля всегда есть свет.
Космический совет: надо уметь выставлять границы, чтобы защитить себя.
♋ Рак
Иногда у Раков все получается лучше, чем они надеялись, а иногда все рушится в одночасье. Это тоже часть жизни, но даже в самые темные ее дни нужно уметь искать что-то хорошее в своем окружении. Кромешная тьма вокруг — это временное явление, пока судьба расчищает дорогу для новых радостей в будущем.
Космический совет: иногда мечтам и надеждам не суждено сбыться. Надо уметь это признавать.
♌ Лев
Львы, не пора ли прекратить игры в прятки с самими собой? Нужно взять себя в руки и признать, если что-то не получается. Это касается и отношений — давно пора поговорить со своей второй половиной, если что-то вас не устраивает. Может статься, что найти устраивающее обоих решение будет проще, чем думалось.
Космический совет: правильный путь надо выбирать, опираясь на голос сердца.
♍ Дева
Девы, может, хватит искать недостижимый идеал? Пора посмотреть по сторонам и с благодарностью принять все, что у вас уже есть — это касается и вещей, и людей. Все, чего вы добились, — результат ваших усилий и долгой работы. Примите это, как радость, а не как неудачу на пути к чему-то большему.
Космический совет: вы наконец-то именно там, где и нужно находиться здесь и сейчас.
♎ Весы
Весы, вам стоит быть осторожнее и перестать доверять даже близкому окружению. Готовитесь к важному событию в жизни? Пусть оно остается для других тайной, пока все не свершится. То же касается работы и личной жизни. Быть может, кто-то из друзей и коллег давно уже использует вас, чтобы выдавать ваши идеи за свои и наживаться на этом.
Космический совет: не стоит раскрывать свои планы никому.
♏ Скорпион
Иногда самые близкие люди причиняют Скорпионам больше всего боли — особенно это касается семьи. Наше прошлое формирует наше будущее, а отношения с родными — то, как мы ставим себя перед своей второй половиной. Быть может, пора пересмотреть критическим взглядом свое детство, понять, откуда идут ваши страхи и обиды? Это может помочь обрести столь желанную свободу и начать жить без оглядки на что-то в прошлом.
Космический совет: умение прощать себя за прошлые грехи может стать ключом к спокойствию.
♐ Стрелец
Когда мы движемся по верному пути, Вселенная постоянно подталкивает нас в нужном направлении. Какие знаки подает она вам, Стрельцы? Оцените происходящие и доверьтесь своему сердцу! Не стоит слишком много думать и просчитывать риски, пора двигаться вперед и исправлять мелкие огрехи в процессе.
Космический совет: все, что происходит сегодня — классический пример, как удача сочетается с правильной подготовкой.
♑ Козерог
Козероги, каково бывает находиться в комнате, где все кричат, но никто никого не слушает? Вы предпочли бы присоединиться к бессмысленному крику или наблюдать за происходящим со стороны, чтобы разобраться во всем? В случае собственных чувств тоже пора сделать шаг в сторону — не говорить, не подумав, чтобы потом пожалеть. Чаще всего эти слова вырвутся под влиянием момента, а отношения с важным для вас человеком будут испорчены навсегда.
Космический совет: временно возьмите на себя роль наблюдателя.
♒ Водолей
Водолей, пришло время заглянуть себе в душу и понять, чего именно вы хотите. Возможно, стоит попробовать себя в новой роли? А если не получится, то всегда можно вернуться к привычной жизни. Иногда дело не только в том, как вас воспринимают другие, но и в том, что о себе думаете вы сами.
Космический совет: остановитесь и отдышитесь.
♊ Рыбы
Хотя Рыбам свойственно считать себя лучше других, на деле все мы сделаны из одного теста. Самое время понять и принять людей такими, какие они есть, убрав свои предпочтения и надежды. Безусловное принятие и любовь помогут проще смотреть на мир и перестать постоянно ждать несбыточного.
Космический совет: принимайте людей такими, какие они есть, а не такими, какими бы вы хотели их видеть.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 августа.
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