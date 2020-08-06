Сливочное или растительное: диетолог рассказала, на каком масле жарить еду

Раньше мало кто думал о вреде для здоровья, когда жарил и разогревал блюда на кусочке сливочного масла или шкварках. Но в наши дни, когда все озабочены правильным питанием, здоровым образом жизни и снижением уровня холестерина и сахара в крови, пришла пора выбрать наиболее безопасный способ жарки. Поможет в этом диетолог и гастроэнтеролог Ирина Бережная, рассказывает радио Sputnik.

По ее словам, лучше всего было бы использовать гриль или сухую сковороду, но если тяга к маслу непреодолима, то о сливочном масле нужно забыть. Свежее и натуральное масло, несмотря на жирность, полезно и даже помогает снизить холестерин, но во время жарки при температуре свыше 70℃ начинают выделяться свободные радикалы.

«При длительном использовании они могут вызывать онкологические заболевания», — предупреждает Бережная.

Любимое многими сало тоже нельзя исключать — оно полезно для холестеринового обмена, но сильно повышает калорийность блюд при обжарке, и также приводит к выделению в продукты свободных радикалов. Они же, в свою очередь, окисляют человеческий организм, делая его более подверженным негативной реакции на внешние раздражители.

«Жарить продукты лучше на оливковом масле, потому что это единственное масло, которое не дает образования свободных радикалов при высоких температурах», — назвала лидера своего рейтинга диетолог.

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