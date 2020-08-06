В Хиросиме почтили память жертв бомбардировки

Япония вспоминает жертв атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной США 75 лет назад. Памятные мероприятия из-за ситуации с коронавирусом проходят в усеченном формате. В 2:15 по московскому времени — именно в это момент в городе прогремел взрыв — по всей стране провели минуту молчания. Сейчас жители Японии несут цветы и свечи к монументам в память о событиях в Хиросиме.

Трагедия произошла 6 августа 1945 года. Американский бомбардировщик сбросил на город четырехтонную урановую бомбу «Малыш». Сколько людей погибло от взрывной волны и сколько затем от радиации, до сих пор точно не установлено. По некоторым данным, количество жертв более 324 тысяч.