В Хиросиме почтили память жертв бомбардировки
6 августа 1945 года бомбардировщик ВВС США сбросил на город четырехтонную урановую бомбу «Малыш».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Richard Atrero de Guzman; 5-tv.ru
Япония вспоминает жертв атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной США 75 лет назад. Памятные мероприятия из-за ситуации с коронавирусом проходят в усеченном формате. В 2:15 по московскому времени — именно в это момент в городе прогремел взрыв — по всей стране провели минуту молчания. Сейчас жители Японии несут цветы и свечи к монументам в память о событиях в Хиросиме.
Трагедия произошла 6 августа 1945 года. Американский бомбардировщик сбросил на город четырехтонную урановую бомбу «Малыш». Сколько людей погибло от взрывной волны и сколько затем от радиации, до сих пор точно не установлено. По некоторым данным, количество жертв более 324 тысяч.
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