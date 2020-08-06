Отдых в России подорожал на 25%
Цены на услуги в Крыму, Сочи и центральной части РФ сопоставимы с прайсами лучших отелей Турции и других стран.
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Фото, видео: ТАСС / Рюмин Александр; 5-tv.ru
Отдых в России существенно подорожал. В среднем на 25%. Такие данные приводят «Известия». Наибольшее повышение цен зафиксировано в Челябинской, Тверской, Калужской и Калининградской областях.
А вот цены на услуги в Крыму, Сочи и даже в Московской и Нижегородской областях сопоставимы с прайсами лучших отелей Турции и других стран.
По словам экспертов туриндустрии, это обычная практика. Стоимость услуг варьируется в зависимости от спроса. Осенью цены снова снизятся. Не отрицают и тот факт, что отели и санатории повысили цены, чтобы восполнить упущенный из-за пандемии доход.
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