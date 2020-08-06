Как назвать ребенка: ТОП-10 красивых старинных имен с интересным значением

В Древней Руси считалось, что данное при рождении имя будет определять всю жизнь ребенка, влиять на его судьбу. Неспроста иногда им давали даже по два имени, чтобы скрыть желаемое предназначение своих наследников от чужих ушей. Предки подарили нам немало красивых и значимых имен — как для мальчиков, так и для девочек, пишет портал Femmie.ru.

Для мальчиков

Ратмир

Происходит от славянских слов «рать» и «мир», подразумевающее под собой великого воина, который будет бороться за мир. Твердое, крепкое основательное имя поможет мальчику вырасти сильным и уверенным в себе.

Валентин

Незаслуженно забытое многими красивое имя — с распадом Советского Союза почти перестали называть мальчиков и девочек Валями. А ведь оно, в переводе с латыни, означает «здоровый и сильный». Такое имя поможет ребенку меньше болеть.

Серафим

Имя, происходящее от древнееврейского обозначения огня — так раньше называли высших ангельских существ, самых близких к Господу в христианской традиции. Говорят, что такое имя поможет ребенку быть удачливым, счастливым и защищенным от невзгод.

Лука

Очень популярное имя на Руси, но сейчас так называют в основном в религиозных семьях. А ведь имя красиво не только по звучанию, но и по значению. Лука — это «Свет», оно чтит память ученика Иисуса, написавшего одно из Евангелий. Имя очень популярно на Западе, так что ребенок сможет чувствовать себя «своим» и в России, и за границей.

Демид

На самом деле не Демид, а Диомед — в переводе с греческого это означает «Зевсова мысль». Наделяет своего обладателя мощью, уверенностью в себе и мужественностью. Отличное имя для мальчика.

Для девочек

Агафья

Красивое имя, которое в переводе с древнегреческого означает «добрая, хорошая». Кстати, знакомое всем любителям детективов имя Агаты Кристи — это западный вариант нашей Агафьи.

Ангелина

Разумеется, значение имени поймет любой — «ангел». Оно звучит нежнее и милее родственных ему «Анжелы» или «Анжелики», не так чужеземно. Считается, что все Ангелины имеют прекрасный характер, мягкость, нежность и дружелюбие.

Глафира

Замечательное имя для девочки — сколько значений оно несет в себе на греческом языке! «Изящество, воспитанность, тонкая душа». Обладательницы таких имен часто имеют артистический склад ума, возвышенность мыслей, загадочность и необъяснимую привлекательность.

Пелагея

До того, как певица Пелагея стала популярной на отечественной эстраде, это имя помнили только читатели святцев и члены религиозных семей. В переводе с греческого оно означает «морская», так что имя отлично подойдет, если в семье уже растет Марина, что имеет то же значение, но на латыни.

Стефания

Женский вариант имени Степан, оно звучит очень мило и нежно, а в переводе с греческого означает «диадему, венец». Принесет своей обладательнице удачу, успех в жизни.

5-tv.ru публиковал ТОП-10 самых привлекательных женских имен по мнению мужчин.