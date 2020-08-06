В Крыму разработали спецпредложение для туристов на август
На пике сезона приезжие смогут заплатить за номер от 300 рублей и приобрести туры со скидкой до 90%.
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Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей, Шарифулин Валерий
Спецпредложение для туристов разработали в Крыму на август. Об этом сообщает министерство курортов республики. На полуострове начинает работу электронная система приобретения турпутевок «Фортуна». Она объединит схожие предложения легально работающих гостевых домов и мини-отелей, предлагая их покупателям путевок как единый объект.
По условиям программы, гость при бронировании выбирает регион или город, уровень размещения, тип питания, продолжительность тура и дату вылета, а конкретный гостевой дом узнает после подтверждения поездки. При этом желающий отдохнуть в Крыму может посетить сразу несколько городов в рамках приобретенного тура. Гостю подберут тур с проживанием как в одном отеле, так и в нескольких.
Уже сейчас туроператоры, работающие с системой «Фортуна», предлагают клиентам выгодные варианты проживания и поездок. Так, на пике сезона у туристов есть возможность заплатить за номер от 300 рублей и приобрести туры со скидкой до 90%. Стоимость будет увеличиваться по мере возрастания спроса.
Как утверждают эксперты, автоматическая тарификация позволяет сдержать цены в пределах рыночной стоимости и избежать необоснованного подорожания. При этом в структуре рынка крымского отельного бизнеса формируется новый сегмент, где большую часть номерного фонда составляют небольшие гостиницы до 40 номеров.
«Образовываются типовые блоки, которые могут работать круглогодично, с высокой экономической эффективностью, предлагая для туристов крайне выгодные ценовые предложения. А круглогодичная загрузка малых отелей — это постоянные рабочие места и создание целой сферы смежных услуг на совершенно новом уровне. Это очень интересно для развития курортных регионов, для Крыма — особенно», — отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
Ранее 5-tv.ru писал, что туристическую отрасль Петербурга поддержат субсидиями.
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