В Крыму разработали спецпредложение для туристов на август

|
Валентин Черников
152

На пике сезона приезжие смогут заплатить за номер от 300 рублей и приобрести туры со скидкой до 90%.

Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей, Шарифулин Валерий

Спецпредложение для туристов разработали в Крыму на август. Об этом сообщает министерство курортов республики. На полуострове начинает работу электронная система приобретения турпутевок «Фортуна». Она объединит схожие предложения легально работающих гостевых домов и мини-отелей, предлагая их покупателям путевок как единый объект.

По условиям программы, гость при бронировании выбирает регион или город, уровень размещения, тип питания, продолжительность тура и дату вылета, а конкретный гостевой дом узнает после подтверждения поездки. При этом желающий отдохнуть в Крыму может посетить сразу несколько городов в рамках приобретенного тура. Гостю подберут тур с проживанием как в одном отеле, так и в нескольких.

Уже сейчас туроператоры, работающие с системой «Фортуна», предлагают клиентам выгодные варианты проживания и поездок. Так, на пике сезона у туристов есть возможность заплатить за номер от 300 рублей и приобрести туры со скидкой до 90%. Стоимость будет увеличиваться по мере возрастания спроса.

Как утверждают эксперты, автоматическая тарификация позволяет сдержать цены в пределах рыночной стоимости и избежать необоснованного подорожания. При этом в структуре рынка крымского отельного бизнеса формируется новый сегмент, где большую часть номерного фонда составляют небольшие гостиницы до 40 номеров.

«Образовываются типовые блоки, которые могут работать круглогодично, с высокой экономической эффективностью, предлагая для туристов крайне выгодные ценовые предложения. А круглогодичная загрузка малых отелей — это постоянные рабочие места и создание целой сферы смежных услуг на совершенно новом уровне. Это очень интересно для развития курортных регионов, для Крыма — особенно», — отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Ранее 5-tv.ru писал, что туристическую отрасль Петербурга поддержат субсидиями.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
73.28
-0.10 86.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:45
Сперва загар, потом меланома: Комаровский рассказал об опасности солнца для детей
12:35
Полиция нагрянула на закрытую вечеринку фанатов Макса Коржа в Екатеринбурге
12:26
Алена Водонаева позирует в прозрачном платье на голое тело — фото
12:26
«Аэрофлот» отменяет часть запланированных в августе международных рейсов
12:17
«Там все клоунада!» — Музыкальный критик о браке Пугачевой и Галкина
12:08
Особо опасны: якутские Бонни и Клайд задержаны в Москве

Сейчас читают

ТОП-4 пар по знаку зодиака, где женщина подавляет мужчину
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
«Сейчас сайт Госдепа ляжет»: Захарова отреагировала на заявление США о награде за тех, кто вмешивается в выборы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок