В Бейрут прибыл третий из пяти бортов МЧС с помощью от России

Ранним утром в Бейруте приземлился третий из пяти бортов МЧС, которые по указу президента Владимира Путина направлены от России в помощь после мощного и разрушительного взрыва.

«В 8.04 самолет приземлился в Бейруте», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как поздней ночью встречали Ил-76, который первым прибыл в пострадавший ливанский город. В первую очередь прилетел мобильный госпиталь. Раненых около четырех тысяч. Больницы переполнены.

«Травматологи, хирурги, педиатр, терапевты. Этот госпиталь будет в данном случае работать на оказание экстренной хирургической и другой помощи, реанимационной помощи», — рассказал в интервью 5-tv.ru прибывший на место ЧП начальник отдела медслужбы отряда «Центроспас» Алексей Скоробулатов.

Это — лишь первый рейс российских спасателей. В ближайшие дни в аэропорту Бейрута сядет еще четыре самолета из Москвы. Следующий уже доставил мобильную лабораторию по выявлению коронавируса.