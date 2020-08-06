В Бейрут прибыл третий из пяти бортов МЧС с помощью от России
Россияне первыми откликнулись на беду, которая шокировала весь мир.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Григорьев Максим, 5-tv.ru
Ранним утром в Бейруте приземлился третий из пяти бортов МЧС, которые по указу президента Владимира Путина направлены от России в помощь после мощного и разрушительного взрыва.
«В 8.04 самолет приземлился в Бейруте», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как поздней ночью встречали Ил-76, который первым прибыл в пострадавший ливанский город. В первую очередь прилетел мобильный госпиталь. Раненых около четырех тысяч. Больницы переполнены.
«Травматологи, хирурги, педиатр, терапевты. Этот госпиталь будет в данном случае работать на оказание экстренной хирургической и другой помощи, реанимационной помощи», — рассказал в интервью 5-tv.ru прибывший на место ЧП начальник отдела медслужбы отряда «Центроспас» Алексей Скоробулатов.
Это — лишь первый рейс российских спасателей. В ближайшие дни в аэропорту Бейрута сядет еще четыре самолета из Москвы. Следующий уже доставил мобильную лабораторию по выявлению коронавируса.
Читайте также
68%
-0.10 86.63
0.13
Нашли ошибку?