Хлопок произошел в вагоно-ремонтном депо в Иваново — видео

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Светлана Шевченко
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Предварительно, один человек пострадал.

Фото, видео: ТАСС / Мошков Николай,т/ф

Хлопок паров произошел в вагоно-ремонтном депо в Иваново. По информации 5-tv.ru, сдетонировали пары в цистерне из-под нефтепродуктов во время проведения планового ремонта.

Предварительно, один человек пострадал.

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