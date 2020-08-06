Хлопок произошел в вагоно-ремонтном депо в Иваново — видео
Предварительно, один человек пострадал.
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Фото, видео: ТАСС / Мошков Николай,т/ф
Хлопок паров произошел в вагоно-ремонтном депо в Иваново. По информации 5-tv.ru, сдетонировали пары в цистерне из-под нефтепродуктов во время проведения планового ремонта.
Предварительно, один человек пострадал.
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