Анна Нетребко опубликовала фотографии, на которых усердно занимается спортом в тренажерном зале. На снимках певица облачена в короткие белые шортики и спортивный топ.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

В свои 49 лет певица может похвастаться подтянутой спортивной фигурой, что, естественно, подметили фанаты.

«Какие у вас ноги накаченные!»

«Анна, восхищаюсь, так держать!»

«Так вот откуда такие изящные ножки…», — комментировали подписчики.

Пользователи также отмечали, как сильно «скинула» Анна и ее муж Юсиф Эйвазов. На один из таких комментариев оперная дива ответила, что «не похудела ни на грамм. Никакого труда и никаких диет».

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