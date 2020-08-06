Худышка Анна Нетребко занимается спортом в коротких шортиках — фото

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Алиса Старжевская
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Оперная певица продемонстрировала подтянутую фигуру во время тренировки в зале.

Фото, видео: ТАСС / URA.RU/TASS, Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Анна Нетребко опубликовала фотографии, на которых усердно занимается спортом в тренажерном зале. На снимках певица облачена в короткие белые шортики и спортивный топ.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

В свои 49 лет певица может похвастаться подтянутой спортивной фигурой, что, естественно, подметили фанаты.

«Какие у вас ноги накаченные!»

«Анна, восхищаюсь, так держать!»

«Так вот откуда такие изящные ножки…», — комментировали подписчики.

Пользователи также отмечали, как сильно «скинула» Анна и ее муж Юсиф Эйвазов. На один из таких комментариев оперная дива ответила, что «не похудела ни на грамм. Никакого труда и никаких диет».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе

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