Худышка Анна Нетребко занимается спортом в коротких шортиках — фото
Оперная певица продемонстрировала подтянутую фигуру во время тренировки в зале.
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Фото, видео: ТАСС / URA.RU/TASS, Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Анна Нетребко опубликовала фотографии, на которых усердно занимается спортом в тренажерном зале. На снимках певица облачена в короткие белые шортики и спортивный топ.
В свои 49 лет певица может похвастаться подтянутой спортивной фигурой, что, естественно, подметили фанаты.
«Какие у вас ноги накаченные!»
«Анна, восхищаюсь, так держать!»
«Так вот откуда такие изящные ножки…», — комментировали подписчики.
Пользователи также отмечали, как сильно «скинула» Анна и ее муж Юсиф Эйвазов. На один из таких комментариев оперная дива ответила, что «не похудела ни на грамм. Никакого труда и никаких диет».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
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