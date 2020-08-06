Кровавая вечеринка: Фрик-модель перерезала горло сожителю под Петербургом

Санкт-Петербург снова содрогнулся от ужаса. Не успела Северная столица оправиться от ужасающего убийства и последующего расчленения рэпера Энди Картрайта, как стало известно о новой кровавой истории, едва не закончившейся трагедией. На этот раз 22-летняя фрик-модель покусилась на жизнь своего возлюбленного, напав на него с ножом и перерезав ему шею.

Леденящий душу инцидент произошел в городе Кудрово Ленинградской области ночью 1 августа. Девушка пригласила своего 24-летнего бойфренда на вписку – шумную вечеринку – к себе домой на Европейский проспект. Как рассказала модель, в самый разгар пьяной вечеринки разгоряченные алкоголем влюбленные повздорили. По версии следствия, девушка набросилась на молодого человека с кухонным ножом, нанесла ему многочисленные ножевые ранения и перерезала горло.

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Несмотря на серьезные ранения, парень выжил и был экстренно госпитализирован. Приехавшие на место преступления правоохранители немедленно задержали экстравагантную модель с необычной внешностью, тело которой украшают всевозможные татуировки. Кроме того, у девушки проколота губа, нос и бровь, а ото лба до подбородка проведена татуировка в виде линии, разделяющая лицо на две половины. Девушка часто перекрашивает волосы в экстремальные цвета и делает необычные прически. Как выяснилось, 22-летняя подозреваемая приехала из Башкирии и на данный момент не работает. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жена и любовница делили расчлененного рэпера Энди Картрайта.