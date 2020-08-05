Сенсационная переписка Картрайта с любовницей: как две женщины делили рэпера

Первая экспертиза не нашла в крови расчлененного в Петербурге рэпера наркотиков. Версия его арестованной супруги, Марины Кохал — умер от передоза — рушится. А вот о длительной внебрачной связи мужа она знала.

«Известия» изучили переписку Александра Юшко, известного как Энди Картрайт с обеими женщинами и его творчество.

Артуру Ломидзе при этом вспомнились слова другой украинки Анны Горенко, известной как Ахматова, писавшей в Ленинграде. «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кохал пыталась вернуть Энди Картрайта.