Сенсационная переписка Картрайта с любовницей: как две женщины делили рэпера
В переписке репер жалуется на то, что дома у него постоянные скандалы, что все деньги от концертов остаются жены и она изредка выдает ему средства на жизнь.
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Фото, видео: Instagram @kkkartrait, 5-tv.ru
Первая экспертиза не нашла в крови расчлененного в Петербурге рэпера наркотиков. Версия его арестованной супруги, Марины Кохал — умер от передоза — рушится. А вот о длительной внебрачной связи мужа она знала.
«Известия» изучили переписку Александра Юшко, известного как Энди Картрайт с обеими женщинами и его творчество.
Артуру Ломидзе при этом вспомнились слова другой украинки Анны Горенко, известной как Ахматова, писавшей в Ленинграде. «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кохал пыталась вернуть Энди Картрайта.
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