Сенсационная переписка Картрайта с любовницей: как две женщины делили рэпера

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В переписке репер жалуется на то, что дома у него постоянные скандалы, что все деньги от концертов остаются жены и она изредка выдает ему средства на жизнь.

Фото, видео: Instagram @kkkartrait, 5-tv.ru

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

Первая экспертиза не нашла в крови расчлененного в Петербурге рэпера наркотиков. Версия его арестованной супруги, Марины Кохал — умер от передоза — рушится. А вот о длительной внебрачной связи мужа она знала.

«Известия» изучили переписку Александра Юшко, известного как Энди Картрайт с обеими женщинами и его творчество.

Артуру Ломидзе при этом вспомнились слова другой украинки Анны Горенко, известной как Ахматова, писавшей в Ленинграде. «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кохал пыталась вернуть Энди Картрайта.

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