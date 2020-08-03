«Вот что значит гены!» — Годовалый сын Овечкина забил восемь шайб подряд
Супруга прославленного хоккеиста показала первые успехи «маленького чемпиона».
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Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya
Наследственность Овечкина-младшего дает о себе знать. Жена трехкратного чемпиона мира по хоккею Анастасия Шубская выложила в Instagram милое видео, на котором ее сын Сергей демонстрирует первые спортивные успехи.
В кадре годовалый малыш уверенно бегает по асфальту с клюшкой и забивает в ворота одну шайбу за другой — в общей сложности восемь голов за считанные секунды. Как рассказывал сам Александр Овечкин, Сережа проявлял интерес к хоккею с первых шагов. Игры с шайбой стали главным развлечением мальчика вскоре после того, как он научился ходить.
Слова капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» подтверждают и более ранние видеозаписи Шубской. Прежде она уже хвасталась игрой сына в хоккей. Но тогда ворота и шайбы были детскими. Теперь же «маленький чемпион» готов попробовать силы в большом спорте. Его талант отметили в комментариях сотни подписчиков Анастасии, включая певиц Жасмин и Катю Лель.
«Ого! Сижу с открытым ртом! Это здорово!»
«Парень в памперсе закидывает быстрее и мощнее, чем я в 40»;
«Все в цель. Браво, Сережка!»
«Папина гордость»;
«Вот что значит гены!» — отреагировали поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что жена Овечкина показала, как беседует с подросшим сыном.
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