«Вот что значит гены!» — Годовалый сын Овечкина забил восемь шайб подряд

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Валентин Черников
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Супруга прославленного хоккеиста показала первые успехи «маленького чемпиона».

Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya

Наследственность Овечкина-младшего дает о себе знать. Жена трехкратного чемпиона мира по хоккею Анастасия Шубская выложила в Instagram милое видео, на котором ее сын Сергей демонстрирует первые спортивные успехи.

В кадре годовалый малыш уверенно бегает по асфальту с клюшкой и забивает в ворота одну шайбу за другой — в общей сложности восемь голов за считанные секунды. Как рассказывал сам Александр Овечкин, Сережа проявлял интерес к хоккею с первых шагов. Игры с шайбой стали главным развлечением мальчика вскоре после того, как он научился ходить.

Instagram @nastyashubskaya

Слова капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» подтверждают и более ранние видеозаписи Шубской. Прежде она уже хвасталась игрой сына в хоккей. Но тогда ворота и шайбы были детскими. Теперь же «маленький чемпион» готов попробовать силы в большом спорте. Его талант отметили в комментариях сотни подписчиков Анастасии, включая певиц Жасмин и Катю Лель.

«Ого! Сижу с открытым ртом! Это здорово!»

«Парень в памперсе закидывает быстрее и мощнее, чем я в 40»;

«Все в цель. Браво, Сережка!»

«Папина гордость»;

«Вот что значит гены!» — отреагировали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Овечкина показала, как беседует с подросшим сыном.

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