Пандемия диктует свои правила: В России изменят состав автомобильной аптечки
Минздрав решил увеличить количество перчаток и масок и сократить число бинтов.
Фото: ТАСС / Алеев Егор
Минздрав РФ подготовил проект новых требований к содержимому автомобильной аптечки. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Ведомство предлагает добавить в аптечку большие нестерильные бинты, дополнительную упаковку стерильных салфеток, две медицинские трехслойные маски из нетканого материала и две пары перчаток вместо одной. Также владельцев авто обяжут поменять рулонный лейкопластырь с 1×250 сантиметров до 2×500 сантиметров.
В то же самое время из состава аптечки уберут малые и стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь. Как объяснили в Минздраве, слишком большое количество бинтов в аптечке усложняет поиск бинта нужного размера в экстренной ситуации, что «может снижать эффективность оказания первой помощи».
В обновленном составе автомобильная аптечка должна появиться в продаже с 1 января 2021 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как нужно выбирать авто при покупке онлайн.
Читайте также
73%
-0.24 86.62
-0.01
Нашли ошибку?