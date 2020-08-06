Пандемия диктует свои правила: В России изменят состав автомобильной аптечки

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Алиса Старжевская
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Минздрав решил увеличить количество перчаток и масок и сократить число бинтов.

Пандемия диктует свои правила: В России изменят состав автомобильной аптечки

Фото: ТАСС / Алеев Егор

Минздрав РФ подготовил проект новых требований к содержимому автомобильной аптечки. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Ведомство предлагает добавить в аптечку большие нестерильные бинты, дополнительную упаковку стерильных салфеток, две медицинские трехслойные маски из нетканого материала и две пары перчаток вместо одной. Также владельцев авто обяжут поменять рулонный лейкопластырь с 1×250 сантиметров до 2×500 сантиметров.

В то же самое время из состава аптечки уберут малые и стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь. Как объяснили в Минздраве, слишком большое количество бинтов в аптечке усложняет поиск бинта нужного размера в экстренной ситуации, что «может снижать эффективность оказания первой помощи».

В обновленном составе автомобильная аптечка должна появиться в продаже с 1 января 2021 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как нужно выбирать авто при покупке онлайн.

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