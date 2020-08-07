«Мусор»: Салтыкова бурно отреагировала на сообщения о своей болезни
Певицу заметили отдыхающей в оздоровительном санатории в Сочи.
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Фото, видео: Instagram @irinasaltykova_official
Ирина Салтыкова грубо опровергла слухи о возвращении онкологического заболевания. В Instagram она призвала поклонников не переживать из-за ее здоровья, отметив, что все слухи о ее лечении не имеют отношения к действительности. Журналистов, распространяющих непроверенную информацию и спекулирующих на такой тяжелой теме, она наградила не самым лестным определением.
«Бред!!! Не верьте, не читайте, пишут, что в голову придет! Мусор. Нет повода, просто берут с потолка, уроды!» — эмоционально высказалась Салтыкова.
Ранее, как пишут «Дни.ру», ряд СМИ распространил сведения о том, что певица якобы лечится от рака в Сочи. Там ее заметили в местном санатории, где она принимала оздоровительные процедуры. Некоторые издания сделали вывод, что звезде пришлось бороться с вернувшейся болезнью. О том, что она пережила рак, Салтыкова рассказывала в интервью Лере Кудрявцевой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ирине Салтыковой удается так молодо выглядеть в свои 54 года.
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