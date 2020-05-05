Певица рассказала, какой образ жизни ведет, и что помогает ей не стареть с годами.

Ирина Салтыкова раскрыла секрет неувядающей красоты в 54-й день рождения

Фото: Instagram @irinasaltykova_official

Певица Ирина Салтыкова 5 мая празднует день рождения. Несмотря на то, что звезде исполняется 54 года, выглядит она очень молодо. При этом, как призналась именинница в интервью сайту TeleProgramma.pro, она не приемлет «уколы красоты» и другие модные способы поддерживать внешность в порядке.

По ее словам, ей очень повезло с генетикой. К тому же она всегда пребывает в хорошем настроении и не отказывает себе в маленьких удовольствиях — пока светские львицы сидят на диетах, Ирина есть все, что хочет. Зато и стареть готова естественным путем, чтобы не превратить лицо в каменную маску.

«Никогда. Я против таких уколов. Потому что это сразу видно, и лицо получается неестественным. Мне кажется, когда достойно человек стареет, то это не нужно никак скрывать, это выглядит симпатично и даже умилительно», — призналась певица.

При этом Салтыкова не является активным приверженцем спорта. По ее словам, она делает только простую гимнастику, да и то не регулярно. Видимо, в ее случае секрет красоты, не увядающей с годами, действительно в хорошей наследственности.

Ирина Салтыкова прославилась в 90-е годы. Ее дебютный альбом «Серые глаза» вышел в 1995 году. На одноименную песню был сделан клип, который стал сенсацией из-за очень откровенного и сексуального образа артистки, что было для того времени редкостью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ирина Салтыкова показала зажигательный «карантинный» танец.

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