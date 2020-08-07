Заспиртованные ящерицы от коронавируса: в аптеке Москвы обосновались мошенники

Пандемия подстегнула фармацевтику, и, к сожалению, мошенников. В Москве во время рейда Росздравнадзора обнаружили в одной из аптек под видом «средства от всех болезней, в том числе коронавируса», настойку на ящерицах.

И это не урок «зельеварения» в вымышленной школе магических искусств «Хогвартс», а вполне реальная московская гомеопатическая аптека — с названием, вывеской, адресом. Только внезапная проверка Росздравнадзора открывает в местных лабораториях такое, от чего не только волосы на голове, заспиртованные ящерицы начинают шевелиться.

Георгия Гривенного ужаснул вид снадобья и удивила наглость торговцев.