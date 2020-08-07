Заспиртованные ящерицы от коронавируса: в аптеке Москвы обосновались мошенники

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По факту обнаружения лже-лекарства организовано административное расследование.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Diez, O., 5-tv.ru

Пандемия подстегнула фармацевтику, и, к сожалению, мошенников. В Москве во время рейда Росздравнадзора обнаружили в одной из аптек под видом «средства от всех болезней, в том числе коронавируса», настойку на ящерицах.

И это не урок «зельеварения» в вымышленной школе магических искусств «Хогвартс», а вполне реальная московская гомеопатическая аптека — с названием, вывеской, адресом. Только внезапная проверка Росздравнадзора открывает в местных лабораториях такое, от чего не только волосы на голове, заспиртованные ящерицы начинают шевелиться.

Георгия Гривенного ужаснул вид снадобья и удивила наглость торговцев.

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