В Минобороны рассказали об условиях применения ядерного оружия

Министерство обороны России раскрыло условия, при которых страной будет применено ядерное оружие. Соответствующий документ опубликован газетой ведомства «Красная звезда».

В материале указано, что высший приоритет государственной политики в области национальной безопасности — ядерное сдерживание. Таким образом, применение ядерного оружия возможно лишь в случае, если системы предупреждения зафиксируют, что в сторону России направлена какая-либо ракета противника.

«Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников. Факт старта баллистической ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении», — отмечается в тексте.

Однако отмечается, что эти системы не смогут определить тип ракеты. Информация об атаке будет доведена до руководства страны, которое уже будет решать, использовать ли в ответ ядерное оружие.

Также особо подчеркивается, что ядерная политика России носит сугубо оборонительный характер, и условия, при которых будет использовано такое оружие, не должны вызывать вопросов у экспертов.

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