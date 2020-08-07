Путин и Лукашенко обсудили задержание россиян в Белоруссии

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Светлана Шевченко
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Стороны выразили уверенность, что ситуация будет в ближайшее время урегулирована «в духе взаимопонимания».

Путин и Лукашенко обсудили задержание россиян в Белоруссии

Фото: ТАСС / Никольский Алексей

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудил задержание 33 россиян. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», — говорится в сообщении.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в сохранении стабильной политической обстановки в Белоруссии, а также проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке.

О задержании россиян стало известно в конце июля. Белорусское следствие подозревает их в подготовке массовых беспорядков. В российском МИД РФ в свою очередь подчеркнули, что их вина не доказана. А накануне в СМИ появилась информация о том, что приезд россиян в Белоруссию была спровоцирована украинскими спецслужбами. Проведенное расследование показало, что целью Киева была дестабилизация взаимоотношений между дружественными Россией и Белоруссией.

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