Стала известна цель провокации с задержанием россиян в Белоруссии

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Алиса Старжевская
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Группа граждан России была арестована 29 июля в окрестностях Минска. Власти республики заподозрили их в дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов.

Стала известна цель провокации с задержанием россиян в Белоруссии

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

Задержание 33 россиян на территории Белоруссии было продумано и спровоцировано украинскими спецслужбами. Об этом заявляет сайт KP.RU, журналистам которого стали известны подробности произошедшего.

Так, оказалось, что подготовка к этому спектаклю началась ее в мае, а вместо 33 человек планировалось набрать 180. Россиян под видом сотрудников «Роснефти» искали двое кураторов якобы для охраны нефтяных объектов в Венесуэле. Всех задержанных окрестили сотрудниками так называемой ЧВК «Вагнер», а целью всей операции была ссора Минска с Москвой, а также очернение «Роснефти».

Первая группа в составе 33 граждан России, большая часть из которых ранее воевала в Донбассе, отправилась в Минск 25 июля. После столицы Белоруссии они должны были полететь в Стамбул, но время вылета дважды менялось. И пока вся группа ждала очередного рейса, который должен был состояться 30 июля, сотрудники правоохранительных органов Белоруссии их задержали.

Местные стражи порядка приняли их за ЧВК «Вагнер», определили, что прибыли они в Минск с целью дестабилизировать ситуацию в период избирательной кампании. Сейчас все они находятся под стражей, так как подозреваются в подготовке теракта.

Комментируя произошедшее в российском МИД обратили внимание белорусских властей на тот факт, что вина задержанных россиян не доказана и они должны вернуться домой.

К слову, у Белоруссии еще есть время проанализировать и разумно подойти к изучению ситуации на фоне столь очевидной информации. Ведь страстное желание украинских властей заполучить себе задержанных россиян лишь подчеркивает их заинтересованность в этом вопросе.

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