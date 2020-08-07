Волочкова нервно курит: звезда «СашиТани» показала идеальный шпагат — фото
Валентина Рубцова продолжает восхищать поклонников прекрасной растяжкой.
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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Instagram @yalav
То, что Валентина Рубцова обладает великолепной растяжкой, уже ни для кого не секрет. Звезда «Универа» и «СашиТани» активничает не только на съемках, но и в свободное время. Со своими фанатами она часто делится фото, на которых растягивается в поперечном и продольном шпагатах и занимается йогой. Теперь Рубцова показала, как правильно делать шпагат вертикальный: на своей странице в Instagram актриса выложила снимок, продемонстрировавший ее прекрасную гибкость. На нем звезда высоко задрала ногу, прислонив ее к шведской стенке.
«В любой непонятной ситуации — тянись!» — написала Рубцова.
Подписчики дружно сделали вывод, что такими темпами невероятно гибкая и грациозная актриса точно составит конкуренцию бывшей приме балерине Большого театра.
«Волочкова нервно курит»;
«Классная растяжка»;
«Вы просто пушка!» — прокомментировали публикацию поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что Валентину Рубцову раскритиковали за фото без макияжа.
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