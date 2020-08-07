То, что Валентина Рубцова обладает великолепной растяжкой, уже ни для кого не секрет. Звезда «Универа» и «СашиТани» активничает не только на съемках, но и в свободное время. Со своими фанатами она часто делится фото, на которых растягивается в поперечном и продольном шпагатах и занимается йогой. Теперь Рубцова показала, как правильно делать шпагат вертикальный: на своей странице в Instagram актриса выложила снимок, продемонстрировавший ее прекрасную гибкость. На нем звезда высоко задрала ногу, прислонив ее к шведской стенке.

«В любой непонятной ситуации — тянись!» — написала Рубцова.

Instagram @yalav

Подписчики дружно сделали вывод, что такими темпами невероятно гибкая и грациозная актриса точно составит конкуренцию бывшей приме балерине Большого театра.

«Волочкова нервно курит»;

«Классная растяжка»;

«Вы просто пушка!» — прокомментировали публикацию поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валентину Рубцову раскритиковали за фото без макияжа.