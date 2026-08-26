Крейсер «Адмирал Нахимов» после 25-летнего ремонта готовится к возвращению в строй

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 95 0

Гиперзвуковой залп на 80 ракет: что изменилось на легендарном боевом корабле.

Крейсер «Адмирал Нахимов возвращается в строй»

Фото: © РИА Новости/Олег Ласточкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Государственные испытания тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» должны завершиться до конца года. Корабль, который провел в ремонте более четверти века, наконец вернется в боевой состав Северного флота. 

История возвращения «Адмирала Нахимова» в строй оказалась долгой и драматичной. Крейсер, введенный в эксплуатацию еще в 1988 году, прослужил чуть больше десяти лет. Уже в 1999-м он отправился на ремонт, который растянулся на 25 лет. Фактически глубокую модернизацию начали только в 2013-м, а изначально планировали вернуть корабль флоту к 2018 году. Но сроки переносились снова и снова.

Почему же ремонт занял так много времени? Военные аналитики объясняют это беспрецедентной сложностью задачи.

«Подобных масштабных работ кораблестроители прежде не проводили ни в России, ни в СССР», — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Главный итог модернизации — огневая мощь, которая превращает «Нахимова» в настоящую плавучую крепость. После обновления крейсер сможет произвести залп из 80 крылатых ракет «Калибр», сверхзвуковых «Ониксов» или гиперзвуковых «Цирконов». Для сравнения: оригинальный проект предусматривал всего 20 противокорабельных ракет «Гранит». Четырехкратное увеличение арсенала — это, по сути, рождение нового корабля.

Впрочем, «Адмирал Нахимов» — не единственный долгожитель, возвращающийся в строй. Атомная подводная лодка проекта 971 после многолетнего ремонта вышла на испытания и уже в ближайшие месяцы может снова встать в боевой строй.

Что это значит для Северного флота? Увеличение ракетного потенциала сразу на два корабля — серьезное усиление в условиях современной геополитической обстановки. «Цирконы» и «Калибры» способны поражать цели на тысячи километров, делая российский флот одним из самых грозных в мире.

Остается дождаться официального завершения испытаний. Если сроки не будут снова сдвинуты, уже к Новому году «Адмирал Нахимов» займет свое место в боевом строю.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.28
-0.18 98.29
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:14
Дети и деньги: акушерка раскрыла список трат на первый год жизни ребенка
23:13
Пушилин заявил о применении иностранных ракет для удара по району ТРЦ в Донецке
22:56
Более 10 жителей ДНР пострадали в результате атак беспилотников ВСУ за сутки
22:41
В Испании в результате запуска пиротехники с балкона мэрии пострадали 50 человек
22:23
Организованных российских туристов в Непале нет
22:03
Без сита нельзя! Шеф-повар поделился рецептом идеальных сырников

Сейчас читают

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан: против кого направлено «суннитское трио»?
Не покупайте лишнего: что нужно ученикам с 1 по 11 класс
Самого молодого футбольного нарушителя порядка задержали в США
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео