«Словно две бабушки»: Звезду «Универа» раскритиковали за фото без макияжа

Актриса Валентина Рубцова, наиболее известная по сериалам «Универ» и «СашаТаня», подверглась нападкам фолловеров из-за фото без макияжа.

На своей личной странице в Instagram Рубцова поделилась снимком, на котором запечатлена вместе с коллегой Нонной Гришаевой. Актриса, которая в реальной жизни часто пользуется гримом на съемочной площадке, решила дать коже отдохнуть во время отдыха. Правда, судя по всему, она не ожидала, что ее естественный look не оценят подписчики, привыкшие видеть Рубцову при полном параде.

Instagram @yalav

Так, многие пользователи сошлись во мнении, что отсутствие макияжа старит актрису, и при этом упомянули еще и Гришаеву, появившуюся с ней на фото.

«Почему не красишься?»;

«Словно две бабушки»;

«Какой ужас»;

«Валя, крась глаза, а то без макияжа ты не красивая», — вынесли свои вердикт юзеры.

Правда, не все проявили себя столь категорично. Нашлись поклонники, которые осудили нападки на любимую актрису, заявив, что она сама решает, краситься ей или нет.

«Валя отлично выглядите»;

«И даже без макияжа вы очень красивая»;

«Валя, вы смотритесь прекрасно», — поддержали они Рубцову.

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