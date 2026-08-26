Европа хочет мира на Украине, но «с позиции силы»

Товери: ЕС намерен ослаблять РФ, чтобы Украина начала переговоры с позиции силы

Евросоюз намерен добиваться мирного урегулирования конфликта на Украине с позиции силы. Об этом «Известиям» заявил глава комитета парламентского сотрудничества Украина — Европейский союз (ЕС) в Европарламенте Пекка Товери.

«Цель ЕС — оказывать Украине финансовую и материальную поддержку, а также ослаблять российскую экономику санкциями, чтобы в будущем Украина могла начать мирные переговоры с позиции силы», — сказал чиновник.

Товери также подчеркнул, что для Украины важны как оборонительные, так и наступательные вооружения. Поскольку быстрых решений в сфере противоракетной обороны (ПРО) не существует, наступательные вооружения приобретают все большее значение для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет и объектов их производства.

Еврокомиссия 24 августа одобрила новый транш в 6,1 миллиарда евро в рамках кредита на 90 миллиардов для закупки вооружений, рассчитанного до 2027 года. Участники «коалиции желающих» договорились в приоритетном порядке усиливать военную поддержку Киева, прежде всего наращивая возможности систем противовоздушной обороны (ПВО).

Товери отметил, что Евросоюз столкнулся с дефицитом зенитно-ракетных комплексов Patriot на рынке вооружений. Он пояснил, что свободных систем для передачи Украине просто не существует, поскольку все производство Lockheed Martin идет на пополнение истощенных запасов Вооруженных сил США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Северной Европы и Балтии с просьбой перенести часть кредитных средств, запланированных на следующий год, на текущий период. По его словам, сейчас Киев испытывает острую нехватку финансирования, и одним из способов покрыть ее могло бы стать досрочное получение европейских кредитов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.