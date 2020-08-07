По прозвищу Волчица: что известно о погибшей во время секса петербурженке

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Алиса Старжевская
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Бывший одногруппник 55-летней женщины рассказал, какой запомнил ее с университетской скамьи.

По прозвищу Волчица: что известно о погибшей во время секса петербурженке

Фото: www.globallookpress.com / Bill Bachmann / DanitaDelimont.c

Санкт-Петербург потрясла очередная трагедия: 55-летняя женщина погибла в коммунальной квартире на Фонтанке предположительно во время активных и жестких любовных утех. Ее тело со следами побоев, сломанными ребрами и грудиной, а также закрытой травмой шеи было найдено 4 августа. Главным подозреваемым является ее любовник, 38-летний кладовщик, с которым петербурженка проводила время в его жилище.

Рассказать о погибшей решил ее бывший одногруппник, с которым она вместе училась на факультете журналистики в Уральском государственном университете. По его словам, с жертвой любовных утех он был знаком еще с 90-х годов.

«Она была яркой, худой и дерзкой. За словом в карман не лезла, поэтому заслужила прозвище Волчица. Мы получились вместе несколько лет, потом наши пути разошлись», — сообщил мужчина 5-tv.ru.

О том, что женщина жила в Петербурге, бывший одногруппник узнал прошлой зимой. Мужчина добавился к ней в друзья в соцсети, и они время от времени общались в комментариях. По его признанию, последняя переписка произошла в начале июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умершая во время секса женщина не реализовалась как журналистка. В качестве актрисы второго плана она снималась в небольших эпизодах и в массовке.

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