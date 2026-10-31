Не теряя ни минуты: сотрудники Госавтоинспекции спасли ребенку жизнь

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 29 0

Малыш задыхался в пробке.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко;Telegram/ Ирина Волк/ IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Амурской области сотрудники Госавтоинспекции спасли ребенку жизнь.

В Амурской области сотрудники Госавтоинспекции спасли ребенку жизнь. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем официальном Telegram-канале.

«Для родителей этого годовалого малыша минута в пробке казалась вечностью, ведь их ребенок задыхался», — написала Ирина Волк, добавив, что, заметив на дороге сотрудников Госавтоинспекции, встревоженные родители поспешили обратиться к ним за помощью.

Те, в свою очередь, не теряя ни минуты, посадили мальчика с матерью в машину и доставили их в медучреждение.

«Включив специальные звуковые и световые сигналы, они показали, что доставили ребенка в Амурскую областную детскую клиническую больницу, где передали медикам», — добавила Ирина Волк, опубликовав соответствующее видео.

Спустя пару дней после этого инцидента по телефону доверия УМВД России по Амурской области поступило обращение от родителей мальчика. Они поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за оперативную помощь в спасении сына. С ребенком все в порядке, угрозы его жизни нет. Также родители выразили благодарность медикам.

Ранее в Хабаровске спасли грудного ребенка, которого мать оставила в запертой машине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.56
-0.12 89.66
-0.16
Не все пойдет по плану: гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2026

Последние новости

10:01
«Молния-2» вслепую поразила пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9:26
Яблоко раздора созрело: каким стал сын Муцениеце и Прилучного — фото
9:09
Сил все меньше: что есть осенью, чтобы чувствовать себя бодрее
9:00
«Я тебя такой не знал!»: Пересильд довела Дмитриенко до дрожи
8:46
Не теряя ни минуты: сотрудники Госавтоинспекции спасли ребенку жизнь
8:30
Власть сцепилась с властью: Последние новости о ситуации с госпереворотом в Польше

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
Тридцать лет разницы и скелеты в шкафу: кого полюбила «муза» Киркорова
«Нас внесли в расстрельные списки»: как семья из Алешек спасалась от расправы
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео