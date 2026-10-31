Пожилые люди в группе риска: жара и грязный воздух повышают вероятность инсульта

Профессор Гуларт: жара и грязный воздух повышают риск инсульта у людей старше 65

Погода и качество воздуха связаны с состоянием сосудов и влияют на вероятность инсульта. Об этом на Неделе FAPESP в Нидерландах рассказала Алессандра Карвалью Гуларт, профессор Медицинской школы Университета Сан-Паулу. Ее выводы пока предварительные. По словам эксперта, наиболее тревожная картина складывается при высокой концентрации мелкодисперсных частиц PM10.

В основу анализа легли сведения проекта EMMA о пациентах с ишемическим инсультом в Сан-Паулу за 2006–2018 годы — всего 769 человек. Женщин среди них было 54,2%, людей старше 65 лет — 65,5%. Стойкой жарой считали как минимум два дня кряду, когда столбик термометра поднимался до 33,1°C и выше. Модель, где учитывалось одновременное влияние зноя и мелкодисперсных частиц, показала: с каждым дополнительным днем таких условий шансы инсульта увеличивались на 40,4%.

Возможное объяснение Гуларт видит в том, что в жару организм теряет влагу, кровь «густеет», а терморегуляция и сердечно-сосудистая система работают с повышенной нагрузкой.

Другой проект, ELSA-Brasil, высветил связь между двигательной активностью и состоянием мозговых сосудов. У 1200 участников умеренные и высокие нагрузки ассоциировались с падением риска отдельных маркеров цереброваскулярных болезней на 21–22%. У самых активных реже фиксировали атрофию зоны мозга, отвечающей за память и ориентацию в пространстве. Нагрузку отслеживали запястными датчиками, а мозг изучали методом магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Еще в одной группе, насчитывавшей 1285 человек, рост интегрального показателя — он объединяет образ жизни и параметры сердечно-сосудистого здоровья — на восемь из десяти пунктов сопровождался снижением риска тяжелых поражений мелких мозговых сосудов на 14%. Авторы подчеркнули: наблюдения фиксируют связь, но не доказывают, что причиной улучшений стали именно активность или изменение показателя.

Литий как средство против когнитивных нарушений ученые Университета Сан-Паулу изучают больше 20 лет. В испытаниях с пациентами с легким когнитивным расстройством субтерапевтические дозы помогали притормозить и стабилизировать ухудшение памяти и мышления. На трансгенных мышах удалось увидеть сдвиги в биологических процессах, связанных с болезнью Альцгеймера, но это не значит, что литий уже признан доказанным лекарством.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как распознать инсульт. Помогают три простых действия: попросить человека улыбнуться, поднять обе руки и произнести простую фразу. Асимметрия лица, слабость в конечностях с одной стороны и нарушение речи — характерные признаки. Также возможны головокружение, проблемы со зрением и сильная головная боль.

При подозрении на инсульт нужно сразу вызвать скорую. Важно запомнить время появления первых симптомов и сообщить диспетчеру, какие признаки возникли. Нельзя ждать, пока состояние улучшится, даже если симптомы прошли — это может быть транзиторная ишемическая атака, требующая срочной оценки врача.

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