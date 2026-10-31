«Я тебя такой не знал!»: Пересильд довела Дмитриенко до дрожи

Дмитриенко хотел нарушить правила «Голос. Дети», чтобы взять в команду Пересильд

Ваня Дмитриенко привык видеть Анну Пересильд рядом с собой, но к такому сюрпризу оказался совершенно не готов. Его возлюбленная неожиданно вышла на сцену шоу «Голос. Дети» и запела так, что артист не сразу понял, кто находится перед ним.

Узнав знакомый голос, певец развернул кресло, а затем бросился обнимать и целовать девушку. Более того, Дмитриенко настолько впечатлился выступлением Пересильд, что захотел забрать ее в свою команду. Правда, сделать это не позволяли правила проекта.

«Мне знаком этот голос»: Пересильд устроила Дмитриенко сюрприз

В новом выпуске шоу «Голос. Дети», вышедшем 30 октября, зрителей ждало неожиданное появление Анны Пересильд. Молодая актриса, уже успевшая заявить о себе не только в кино, но и в музыке, решила испытать себя на сцене популярного вокального проекта. Причем в качестве специальной гостьи она выбрала далеко не самую простую композицию — No Time To Die Билли Айлиш, известную по одноименному фильму о Джеймсе Бонде.

Главная интрига заключалась в реакции Вани Дмитриенко. Его возлюбленная выступала перед наставниками, которые по традиции слушают исполнителя, сидя спиной к сцене. И хотя пара давно вместе появляется на публике, записывает совместные песни и не скрывает нежных чувств, артисту понадобилось некоторое время, чтобы узнать Анну по голосу.

Уже через несколько секунд Дмитриенко насторожился. Он повернулся к коллегам и признался, что голос кажется ему знакомым. Однако сразу раскрыть секрет певец не смог. Лишь когда Пересильд добралась до припева, Ваня окончательно понял, кто выступает, и нажал кнопку, развернув кресло.

Его реакция оказалась едва ли не эмоциональнее самого номера. Как позднее признался артист, от неожиданности у него даже начали дрожать руки. Очевидно, видеть любимую девушку в совершенно непривычной роли оказалось куда более сильным испытанием, чем можно было представить.

Остальные наставники тоже не остались равнодушными. Аида Гарифуллина и Алексей Воробьев развернулись к исполнительнице, оценив ее вокальные данные. А вот Полина Гагарина решила дослушать композицию до конца и кнопку не нажала. Однако, увидев Анну, не удержалась от комплимента, заодно вспомнив о ее знаменитой матери, актрисе Юлии Пересильд.

«Красавица, прям как мама», — заметила Гагарина.

Впрочем, главным поклонником выступления предсказуемо оказался Дмитриенко. Едва номер закончился, певец поспешил к Анне, крепко обнял ее и поцеловал. Перед камерами он даже не пытался скрыть, насколько гордится девушкой.

«Я тебя такой не знал!»: Ваня захотел забрать любимую в свою команду

Обычно наставники шоу «Голос. Дети» борются за талантливых участников, пытаясь убедить их выбрать именно свою команду. Однако на этот раз Дмитриенко столкнулся с непреодолимым препятствием: девушка, которую он так хотел видеть среди своих подопечных, пришла на проект в качестве приглашенной звезды, а не конкурсантки.

Но это не помешало певцу откровенно заявить, что при других обстоятельствах он обязательно нажал бы кнопку ради Анны. И не только потому, что они встречаются.

«Была бы ты участницей, я бы хотел тебя к себе в команду. Ты спела замечательно, обворожительно. Не представляю, как ты переживала в этот момент. Я тебя такой не знал!» — обратился Дмитриенко к возлюбленной.

Последняя фраза прозвучала особенно трогательно. Казалось бы, Ваня прекрасно знает музыкальные способности Анны: они уже неоднократно работали вместе, записывали композиции и выступали перед публикой. Но именно появление на сцене «Голоса» позволило ему по-новому взглянуть на девушку.

Сам выбор композиции тоже требовал смелости. Билли Айлиш исполняет No Time To Die в узнаваемой манере, построенной на тонких переходах, сдержанной эмоциональности и постепенном усилении звучания. Взяться за такой материал перед профессиональными вокалистами — решение, которое способно заставить понервничать даже опытного исполнителя.

И Дмитриенко, судя по всему, прекрасно понимал это. Поэтому вместо привычных шуток и наставнических оценок он сосредоточился на том, чтобы поддержать Анну. Его комплименты звучали скорее как признание в том, насколько сильно выступление любимой его удивило.

Но одним номером романтическая история не ограничилась. Ваня решил, что отпускать Пересильд со сцены слишком рано, и предложил ей спеть вместе.

Поцелуи перед камерами и дуэт о любви: Пересильд не отпустили со сцены

Ваня предложил Анне исполнить композицию Shallow из фильма «Звезда родилась», которую в оригинале поют Леди Гага и Брэдли Купер. Выбор оказался особенно символичным: песня рассказывает о чувствах и близости двух людей, а теперь ее предстояло исполнить паре, чей роман давно привлекает внимание публики.

Представить артистов зрителям взялся Алексей Воробьев. Причем сделал это так, что выступление окончательно превратилось из обычного музыкального номера в романтическую историю.

«Перед нами гениальный дуэт. На сцене „Голос. Дети“ уже не совсем дети, но еще не совсем взрослые. Выступает талантливый Ваня Дмитриенко и девушка, которая, как я подозреваю, является его музой. Встречайте, Анна Пересильд», — объявил наставник.

Так зрители получили сразу два выступления актрисы за один вечер. Сначала она удивила наставников сольным исполнением песни Билли Айлиш, а затем спела вместе с возлюбленным. Причем если первый номер был построен на интриге и неожиданном узнавания голоса, то второй позволил артистам продемонстрировать собственный музыкальный союз.

После дуэта Дмитриенко вновь рассыпался в комплиментах. Певец не скрывал, что видит у любимой большое будущее, и особенно подчеркнул ее вокальные способности.

«Она совершенная вокалистка, а оказалась еще и потрясающей вокалисткой», — заявил Ваня.

Оговорка получилась забавной, но смысл был понятен: певец остался под огромным впечатлением. И пока другие наставники оценивали выступление с профессиональной точки зрения, Дмитриенко, кажется, окончательно забыл о необходимости сохранять беспристрастность. Впрочем, в этот вечер Анна не претендовала на место в команде, поэтому никакого реального нарушения правил не произошло.

Дочь звездных родителей снова доказывает, что умеет не только сниматься в кино

Появление Анны Пересильд на вокальном шоу интересно еще и потому, что ее музыкальные способности давно становятся предметом обсуждения в интернете. Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя с ранних лет находится под пристальным вниманием публики. После успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где она сыграла Айгуль, известность девушки заметно выросла, но вместе с ней увеличилось и количество критики.

Одни пользователи восхищаются ее внешностью и актерской игрой, другие подозревают, что дорогу в профессию ей облегчила знаменитая фамилия. Когда Анна начала заниматься музыкой, появились новые поводы для споров. Теперь обсуждают не только фильмы с ее участием, но и вокал, манеру исполнения и совместные проекты с Дмитриенко.

Пара уже записала несколько песен, среди которых композиция «Силуэт», вошедшая в саундтрек к фильму «Алиса в стране чудес». Для обоих артистов сотрудничество стало возможностью объединить музыкальные интересы с личными отношениями. Однако на «Голосе» Анна сначала вышла одна, без поддержки Вани на сцене, и только после завершения номера они исполнили дуэт.

Неудивительно, что для Дмитриенко этот вечер оказался особенным. Одно дело — работать с любимой девушкой в студии, где можно сделать несколько дублей и тщательно подготовить результат. Совсем другое — неожиданно услышать ее на большой телевизионной сцене, не зная заранее, кто выступает за твоей спиной.

Именно такой сюрприз Анне и удалось устроить. А сама она в очередной раз показала, что не намерена ограничиваться одной профессией и пробует себя в разных творческих направлениях.

Любовь под прицелом камер: почему за отношениями пары следят тысячи поклонников

Роман Вани Дмитриенко и Анны Пересильд обсуждают не меньше, чем их профессиональные достижения. Молодые знаменитости регулярно появляются вместе на публичных мероприятиях, поддерживают друг друга и не скрывают нежных чувств. Их родители тоже знакомы между собой и, как рассказывали артисты, относятся к отношениям детей положительно.

При этом пара не ограничивается совместными фотографиями и признаниями. Для них музыка стала еще одним способом проводить время вместе и создавать общие проекты. Поэтому появление Анны в шоу, где Ваня работает наставником, выглядело почти идеальной телевизионной историей: неожиданный выход, узнавание по голосу, бурная реакция и романтический дуэт.

Особенно показательным оказалось признание Дмитриенко о дрожащих руках. Исполнитель, который привык выступать перед огромной аудиторией, неожиданно растерялся из-за собственной девушки. И произошло это не во время личного разговора, а на глазах у зрителей популярного телевизионного проекта.

Впрочем, именно такие моменты и делают подобные выступления запоминающимися. Вместо заранее подготовленной оценки наставника публика увидела искреннее удивление молодого человека, который не ожидал встретить возлюбленную среди конкурсантов. А Пересильд получила возможность удивить не только аудиторию, но и человека, который, казалось бы, должен знать ее голос лучше всех.

В результате главной интригой выпуска оказалось даже не то, насколько успешно Анна справилась с песней Билли Айлиш. Гораздо интереснее зрителям было наблюдать, как Дмитриенко постепенно узнает знакомые интонации, пытается поверить собственным догадкам, а затем забывает о кресле наставника и бросается к любимой.

Анна Пересильд не стала участницей команды Вани Дмитриенко, хотя он сам признался, что с удовольствием выбрал бы ее. Зато актрисе удалось добиться другого: заставить возлюбленного на несколько минут забыть о правилах телевизионного шоу и увидеть в ней не только свою девушку, но и самостоятельную исполнительницу.

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