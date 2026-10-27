Подозреваемый в убийстве ребенка и его бабушки в Санкт-Петербурге задержан

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Всего через несколько дней мальчику должно было исполниться два года.

Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Питере

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее внука в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба СК по городу.

«В результате взаимодействия следователя и оперативных сотрудников полиции на территории поселка Дружная Горка Ленинградской области по подозрению в совершении указанных преступлений задержан 40-летний житель Северной столицы», — проинформировали в ведомстве.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям: «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего» и «Покушение на убийство двух и более лиц».

Ночью 26 октября в одной из петербургских квартир обнаружено тело 58-летней женщины и ее внука, которому через несколько дней должно было исполниться два года. Оба были убиты. Избитая мать мальчика находилась под окном квартиры. Ей от престуника удалось скрыться через балкон.

Подозреваемым стал сожитель выжившей женщины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американец убил россиянку и их 14-месячную дочь в Риме. Незадолго до убийства ребенка сильно пьяного обвиняемого остановили полицейские для проверки документов. К тому моменту женщина уже была мертва.

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