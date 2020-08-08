Экс-ведущая программы «Утро России» раскрыла подробности своего ухода

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Алиса Старжевская
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Елена Ландер рассказала, какие именно «семейные обстоятельства» заставили ее уволиться и эмигрировать из России.

Экс-ведущая программы «Утро России» раскрыла подробности своего ухода

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Елена Ландер вела программу «Утро России» шесть лет, но в конце июля девушка последний раз появилась в кадре шоу, после чего объявила о своем уходе.

«Я прощаюсь с моим любимым „утром“, но не с вами. Скоро расскажу, почему я приняла такое решение, какие у меня планы и проекты. Чуть не заплакала, конечно», — написала тогда Ландер в социальных сетях.

Уволившись, девушка поспешила с переездом на ПМЖ в Италию, где живет ее супруг Фабио, объявив, что покидает Россию навсегда. Журналистам Общественной службы новостей удалось перехватить телеведущую в аэропорту, чтобы выяснить подробности ухода с российского ТВ и ее планы на будущее.

Елена подтвердила, что направляется к мужу, с которым долгое время провела в разлуке из-за пандемии коронавируса. Они приняли совместное решение, что Ландер лучше переехать в Италию и развиваться в качестве актрисы. Также девушка объявила, что уже успела подписать договор с международным агентством.

«Моя жизнь теперь вновь будет состоять из кастингов и проб. Я планирую сниматься как в Европе, так и в России», — поделилась бывшая ведущая утреннего шоу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Ландер провела последний эфир перед эмиграцией во время которого чуть не расплакалась.

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