Видео: экс-проректора МГУ Алексея Гришина арестовали на два месяца

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Виктория Андреева
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Бывшему госслужащему предъявили обвинения сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ.

Фото, видео: 5-tv.ru, СК РФ

В Республике Мордовия арестовали на два месяца бывшего проректора МГУ Алексея Гришина по обвинению в преднамеренном банкротстве и хищении крупной суммы. Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета РФ.

По версии оперативников, госслужащий владел тайными счетами за границей, куда ни единожды переводил огромные суммы. Речь идет, в частности, об активах ООО «Инвест-Альянс», соучредителем которого Гришин и являлся. По примерным оценкам, подозреваемый похитил у компании порядка 894 миллионов рублей.

Как пояснили сотрудники СК РФ, интерес следствия к незаконной деятельности Гришина возник в ходе расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве ООО «СДС-Управление Строительства» (входит в состав ООО «Инвест-Альянс» — Прим.ред.) в Республике Мордовия.

«Обвиняемый, являющийся соучредителем коммерческой организации, совместно с исполняющим обязанности директора при содействии еще одного соучастника совершили преднамеренное банкротство данного общества. При этом кредиторам был причинен ущерб на сумму около 183 миллионов рублей», — отмечалось в сообщении.

В результате подозреваемому предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки», и ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство», а также провели обыски в его квартире и загородном доме.

4 августа Гришин был задержан сотрудниками СК РФ, УЭБиПК республиканского МВД, а также спецподразделения управления Росгвардии и доставлен в Саранск. 7 августа суд рассмотрел материалы дела и удовлетворил ходатайство следствия об аресте экс-проректора на два месяца.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры штурма дома экс-проректора МГУ Алексея Гришина.

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