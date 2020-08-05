Видео: В Подмосковье штурмом взяли дом проректора МГУ Алексея Гришина

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Алиса Старжевская
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Его обвиняют в выводе на заграничные счета около миллиарда рублей.

Видео: В Подмосковье штурмом взяли дом проректора МГУ Алексея Гришина

Фото: volga.news

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве проректора МГУ из Мордовии Алексея Гришина. Правоохранители заметили незаконные движения крупных денежных средств на его счетах.

Госслужащий из Саранска вывел за рубеж через тайные счета почти миллиард рублей, после чего Прокуратора начала обыски в московской квартире и загородном доме Гришина.

Самого проректора задержали в его столичной квартире в доме № 29 по Ломоносовскому проспекту вечером 4 августа.

Как сообщили в СК РФ, интерес следователей к Гришину возник в ходе расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве ООО «СДС-Управление Строительства» в республике Мордовия, которое привело к ущербу на сумму около 183 миллионов рублей.

«В рамках расследования указанного уголовного дела следователями СК совместно с сотрудниками УЭБиПК республиканского МВД при силовой поддержке сотрудников спецподразделения управления Росгвардии по региону в Москве был задержан 45-летний Алексей Гришин, являющийся соучредителем ООО „Инвест-Альянс“, в которое входит в том числе ООО „СДС-Управление строительства“», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что Алексей Гришин доставлен в Саранск, где с ним проводятся следственные действия.

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