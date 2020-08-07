В крупном ДТП под Воронежем пострадали 10 человек — есть погибшие

|
Марина Неруцких
Срочная новость 90

По предварительной информации, в аварии с участием четырех машин погибли четыре человека, еще шесть госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В крупном ДТП под Воронежем пострадали 10 человек — есть погибшие

Фото: Известия / Павел Бедняков

В крупном ДТП под Воронежем пострадали 10 человек, из них четверо — погибли. Как сообщает РИА Новости, авария с участием четырех легковых автомобилей произошла в Рамонском районе Воронежской области, на четвертом километре автодороги «Рамонь-Сенное» примерно в половине четвертого дня по московскому времени.

«По предварительным данным, 38-летний водитель автомашины „Лада Гранта“, житель Рамонского района, двигаясь со стороны села Березово в сторону поселка ВНИИС нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем „Лада Калина“ под управлением 38-летней жительницы Липецкой области и двигающимися за ней транспортными средствами „Лада Гранта“ под управлением 50-летнего жителя Воронежа и Mitsubishi ASX под управлением 37-летнего воронежца», — рассказала агентству начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.

В аварии погибли выехавший на «встречку» водитель «Лада Гранта» и двое его пассажиров, во второй «Гранте» погибла 68-летняя пассажирка. Еще шестеро участников ДТП госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
73.64
0.60 87.17
0.55
Съест и не заметит: ТОП-5 стерв по знаку зодиака

Последние новости

22:29
«Не хочу больше держать это в себе!» — звезда «Кухни» сообщила о победе в разводе
22:16
Госдеп США подтвердил SMS-рассылку россиянам для поиска хакеров
21:59
Ушел из жизни легендарный тренер по плаванию Геннадий Турецкий
21:45
Нагая Мария Голубкина принимает солнечные ванны на балконе — фото
21:42
В крупном ДТП под Воронежем пострадали 10 человек — есть погибшие
21:27
Житель Челябинска установил на Эльбрусе мировой рекорд

Сейчас читают

Возраст — цифры в паспорте: ТОП-7 звезд за 40 с телом как у 20-летних
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок