В крупном ДТП под Воронежем пострадали 10 человек, из них четверо — погибли. Как сообщает РИА Новости, авария с участием четырех легковых автомобилей произошла в Рамонском районе Воронежской области, на четвертом километре автодороги «Рамонь-Сенное» примерно в половине четвертого дня по московскому времени.

«По предварительным данным, 38-летний водитель автомашины „Лада Гранта“, житель Рамонского района, двигаясь со стороны села Березово в сторону поселка ВНИИС нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем „Лада Калина“ под управлением 38-летней жительницы Липецкой области и двигающимися за ней транспортными средствами „Лада Гранта“ под управлением 50-летнего жителя Воронежа и Mitsubishi ASX под управлением 37-летнего воронежца», — рассказала агентству начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.

В аварии погибли выехавший на «встречку» водитель «Лада Гранта» и двое его пассажиров, во второй «Гранте» погибла 68-летняя пассажирка. Еще шестеро участников ДТП госпитализированы с травмами различной степени тяжести.