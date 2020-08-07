«Мой коронный номер!» — Пугачева «чуть не подавилась» от клоунады Галкина
Известный юморист устроил спонтанный праздник для всей семьи.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Как превратить обычный ужин в увлекательное шоу? Спросите у Максима Галкина! Известный юморист устроил настоящий концерт по заявкам, демонстрируя супруге — примадонне Алле Пугачевой — а также двойняшкам Гарри и Лизе навыки циркача.
С любимыми поклонниками в Instagram Максим поделился видео, где смешит родных необычным трюком под названием «Ловля ореха». В кадре — юморист кладет чайную ложку на стол, затем в нее — большущий грецкий орех, а после нажимает на «рычаг» и… пытается поймать «снаряд» открытым ртом.
Итог, конечно, предсказуем: дети — довольны, супруга — едва не подавилась от хохота, Галкин — обескуражен своей «неудачей».
«Дети попросили повеселить. Мой коронный номер — «Неудачная ловля ореха ртом!» — обратился к фолловерам Максим.
«Супер семья! А у Аллы, там, похоже, истерика!»
«Максим, вы — чудесный папа!»
«Вы такие забавные! Максим — настоящий клоун! Прям настроением зарядили на целый день!»
«Хах! Класс! Надо будет со своими попробовать!» — откликались поклонники Максима.
Ранее 5-tv.ru показал забавное видео, где дети Максима Галкина готовятся к Олимпиаде, осваивая снаряд «из нашего детства».
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