«Мой коронный номер!» — Пугачева «чуть не подавилась» от клоунады Галкина

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Виктория Андреева
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Известный юморист устроил спонтанный праздник для всей семьи.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Как превратить обычный ужин в увлекательное шоу? Спросите у Максима Галкина! Известный юморист устроил настоящий концерт по заявкам, демонстрируя супруге — примадонне Алле Пугачевой — а также двойняшкам Гарри и Лизе навыки циркача.

С любимыми поклонниками в Instagram Максим поделился видео, где смешит родных необычным трюком под названием «Ловля ореха». В кадре — юморист кладет чайную ложку на стол, затем в нее — большущий грецкий орех, а после нажимает на «рычаг» и… пытается поймать «снаряд» открытым ртом.

Итог, конечно, предсказуем: дети — довольны, супруга — едва не подавилась от хохота, Галкин — обескуражен своей «неудачей».

«Дети попросили повеселить. Мой коронный номер — «Неудачная ловля ореха ртом!» — обратился к фолловерам Максим.

Instagram @maxgalkinru

«Супер семья! А у Аллы, там, похоже, истерика!»

«Максим, вы — чудесный папа!»

«Вы такие забавные! Максим — настоящий клоун! Прям настроением зарядили на целый день!»

«Хах! Класс! Надо будет со своими попробовать!» — откликались поклонники Максима.

Ранее 5-tv.ru показал забавное видео, где дети Максима Галкина готовятся к Олимпиаде, осваивая снаряд «из нашего детства».

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