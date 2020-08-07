Юморист Максим Галкин продолжает радовать поклонников новыми сериями реалити-шоу о жизни в замке с супругой-певицей и двумя детьми-непоседами. На сей раз шоумен похвалился успехами Гарри и Лизы, освоивших новый спортивный снаряд.

На видео, опубликованном в Instagram Максима, очаровательные двойняшки старательно прыгают через скакалку. При этом Гарри доказывает «мастерство» количеством прыжков, а Лиза — качеством. Любимица публики смело демонстрирует на камеру большущий «прыг-скок» на одной ноге с двойным переворотом скакалки.

«Немного легкости вам в ленту!» — обратился к фолловерам Галкин.

Instagram @maxgalkinru

Всего за несколько часов публикация шоумена собрала порядка полумиллиона просмотров, а также сотни комментариев. Поклонники артиста, не переставая, отмечали, что отношения в звездном семействе их по-настоящему удивляют. Ведь вопреки расхожим стереотипам селебрити стараются максимум внимания уделять подрастающему поколению, а не бросают их «на произвол судьбы».

«Умиляет ваш контакт с детьми!»

«Чудо-детки! Просто зайчики-попрыгайчики!»

«Как они подросли! Будущие чемпионы, не меньше!»

«О! Снаряд из нашего детства! Очень круто!»

«Держим курс на Олимпиаду теперь!» — писали восхищенные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru показал забавное видео, как Максим Галкин вместе с детьми пытался собрать электрогенератор, но что-то пошло не так.