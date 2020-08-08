🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 августа, Луна в знаке Овна благоволит представителям почти всех знаков зодиака провести день под эгидой отдыха и покоя.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 августа, Луна в знаке Овна благоволит провести день под эгидой отдыха и покоя. Несмотря на это, представителям ряда знаков зодиака звезды советуют сегодня заняться новыми делами и проектами.
♈ Овен
Эта суббота подарит Овнам неожиданные известия, которые в обозримом будущем сыграют в жизни решающую роль. Если вы сегодня работаете, то после завершения смены отправляйтесь на встречу с друзьями и позвольте себе хорошенько отдохнуть. Решение служебных вопросов в вечернее время вам противопоказано.
Космический совет: решение служебных вопросов в вечернее время вам противопоказано.
♉ Телец
Тельцам звезды рекомендуют 8 августа проявить предельную внимательность. Мимо вас проходит множество интересных фактов, событий и людей, которые могли бы оказать положительное влияние на судьбу. Научитесь концентрироваться на мелочах.
Космический совет: следует проявить предельную внимательность.
♊ Близнецы
Представители этого астрологического символа проведут день, преимущественно, в состоянии покоя. Благодаря этому, у вас появится время подумать и принять правильное и взвешенное решение относительно ряда накопившихся жизненных вопросов. Не стоит упускать свой шанс.
Космический совет: не стоит упускать свой шанс.
♋ Рак
Раки 8 августа могут начать новый проект или посвятить день избавлению от старых привычек. Посмотрите на происходящее со стороны и не бойтесь распрощаться со своим прошлым. По всей видимости, сейчас самое подходящее время для перемен к лучшему.
Космический совет: не бойтесь распрощаться со своим прошлым.
♌ Лев
Звезды в этот день уготовили для Львов множество разного рода приключений и ярких событий. Главное, постарайтесь быть спокойными и никуда не спешите. Во второй половине дня, особенно вечером, будет неплохо отдохнуть и выделить немного времени для своего хобби.
Космический совет: постарайтесь быть спокойными.
♍ Дева
Представителям этого знака зодиака не стоит забывать об отдыхе. Тем более после завершившихся трудовых будней. 8 августа вам следует воздержаться от перенапряжений и конфликтов. Ощущение душевного равновесия наступит после того, как вы прислушаетесь к себе.
Космический совет: следует воздержаться от перенапряжений и конфликтов.
♎ Весы
Весам сегодня не стоит рассчитывать на постороннюю помощь. Из-за накопившихся за время ограничительных мер бытовых проблем окружающие вас заняты своими делами. Не стоит паниковать и предаваться унынию. Вы в силах справиться со всеми проблемами самостоятельно.
Космический совет: не стоит паниковать и предаваться унынию.
♏ Скорпион
Скорпионы, не зацикливайтесь на ситуации, на которую не сможете оказать влияние. Отпустите, пусть все идет своим чередом. Спустя некоторое время вы поймете, что жизнь может быть намного легче и течь более размеренно.
Космический совет: пусть все идет своим чередом.
♐ Стрелец
Представители этого астрологического символа 8 августа могут начать воплощать в реальность все задуманные дела и проекты. Вы гарантированно добьетесь успехов в случае, если найдете золотую середину. Не отказывайтесь от помощи, которую предлагают близкие и друзья.
Космический совет: не отказывайтесь от помощи.
♑ Козерог
Козероги, сегодня не самый подходящий день для решения слишком серьезных вопросов. Посвятите субботу себе любимым и личностному развитию. Например, перечитайте любимую книгу, посетите уже доступное культурное мероприятие или останьтесь наедине с собой.
Космический совет: займитесь развитием своей личности.
♒ Водолей
Ваша душа, Водолеи, как никогда нуждается в общении. В особенности с родственниками и друзьями. Задушевная беседа сегодня поможет обрести уверенность в себе и отогнать прочь негативные мысли. Достичь внутреннего баланса поможет встреча с близким по духу человеком.
Космический совет: задушевная беседа сегодня поможет обрести уверенность в себе.
♊ Рыбы
Этот день для Рыб станет крайне благоприятным и для решения рабочих вопросов, и для отдыха, и для любовных похождений. Главное, держать себя в руках и не поддаваться апатии. Только при таком раскладе вы сможете преуспеть во всех трех аспектах.
Космический совет: главное, держать себя в руках.
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