Музыкальный конкурс планирует создать шоу специально для Нового Света.

«Евровидение» захватывает Америку

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar

Организаторы «Евровидения» планируют запустить аналог на территории США. Как рассказывает сайт KP.RU, премьера состоится уже в следующем году.

Планами продюсеров поделился Мартин Остердал, исполнительный директор конкурса. По его словам, шоу пора развиваться.

«Уникальное наследие конкурса песни „Евровидение“ насчитывает 65 лет, и его всемирная популярность продолжает расти. Пришло время Америке испытать это зрелище через родственное ему соревнование — Конкурс американской песни», — считает Остердал.

Строиться американская версия будет по привычным канонам. Исполнителей ждет этап отбора и финальный концерт. Россию и другие страны Европы к участию в новом музыкальном конкурсе не допустят. Соревноваться будут только американские музыканты, а назовут конкурс American Song Contest. Будут ли выступать на нем исполнители из Канады или Мексики организаторы еще не уточнили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как клип российской группы Little Big стал самым популярным в истории песенного конкурса.

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