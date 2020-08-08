«Евровидение» захватывает Америку

Организаторы «Евровидения» планируют запустить аналог на территории США. Как рассказывает сайт KP.RU, премьера состоится уже в следующем году.

Планами продюсеров поделился Мартин Остердал, исполнительный директор конкурса. По его словам, шоу пора развиваться.

«Уникальное наследие конкурса песни „Евровидение“ насчитывает 65 лет, и его всемирная популярность продолжает расти. Пришло время Америке испытать это зрелище через родственное ему соревнование — Конкурс американской песни», — считает Остердал.

Строиться американская версия будет по привычным канонам. Исполнителей ждет этап отбора и финальный концерт. Россию и другие страны Европы к участию в новом музыкальном конкурсе не допустят. Соревноваться будут только американские музыканты, а назовут конкурс American Song Contest. Будут ли выступать на нем исполнители из Канады или Мексики организаторы еще не уточнили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как клип российской группы Little Big стал самым популярным в истории песенного конкурса.