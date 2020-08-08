Ноги от ушей: Дарья Мороз позирует в мужской рубашке на голое тело — фото
Бывшая супруга режиссера Константина Богомолова не перестает восхищать поклонников смелыми снимками.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Instagram @d_moroz
Звезда сериала «Содержанки» и бывшая супруга Константина Богомолова Дарья Мороз поделилась с подписчиками довольно экстравагантным, но в то же время завораживающим снимком. На кадрах артистка в довольно сексуальном образе позирует на фоне забора с сеткой. Из одежды на Дарье лишь белая мужская рубашка, которая частично оголяет ее бедра и туфли на высоком каблуке.
«Покурили с … @damir_zhukenov», — подписала снимок звезда.
Судя по всему, результатом этого «перекура» и стала откровенная череда снимков от именитого звездного фотографа Дамира Жукенова. Фолловеры Мороз с восторгом отнеслись к проделанной работе, особо отметив, невероятно длинные ноги актрисы.
«Чертовски сексуально»
«Ну, нельзя быть богиней такой»
«Мне тоже надо, то, что вы курили😀. И ноги напрокат», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.u рассказывал, что Дарья Мороз откровенно высказалась о роли Собчак в ее разводе с Богомоловым.
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