Звезда сериала «Содержанки» и бывшая супруга Константина Богомолова Дарья Мороз поделилась с подписчиками довольно экстравагантным, но в то же время завораживающим снимком. На кадрах артистка в довольно сексуальном образе позирует на фоне забора с сеткой. Из одежды на Дарье лишь белая мужская рубашка, которая частично оголяет ее бедра и туфли на высоком каблуке.

«Покурили с … @damir_zhukenov», — подписала снимок звезда.

Instagram @d_moroz

Судя по всему, результатом этого «перекура» и стала откровенная череда снимков от именитого звездного фотографа Дамира Жукенова. Фолловеры Мороз с восторгом отнеслись к проделанной работе, особо отметив, невероятно длинные ноги актрисы.

«Чертовски сексуально»

«Ну, нельзя быть богиней такой»

«Мне тоже надо, то, что вы курили😀. И ноги напрокат», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.u рассказывал, что Дарья Мороз откровенно высказалась о роли Собчак в ее разводе с Богомоловым.