«У меня минус семь»: правила макияжа для «очкариков» от Эвелины Хромченко
Ведущая «Модного приговора» дала рекомендации, как выгодно наносить макияж женщинам, которые вынуждены носить очки.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @evelinakhromtchenko
Эксперт в сфере моды и стиля Эвелина Хромченко большую часть жизни носит очки. Поэтому ей не понаслышке известно, как сложно бывает подчеркнуть красоту своих глаз. Советами по нанесению макияжа телеведущая поделилась с подписчиками личной страницы в Instagram.
«Спрашивали — отвечаю», — написала Хромченко, напоминая о возможности задавать ей в микроблоге вопросы по поводу внешнего вида и моды, на которые она старается отвечать всем.
«У меня минус семь», — написала телеведущая, тем самым пояснив, что эта тема ей особенна близка.
Хромченко посоветовала подписчикам увеличивать размер глаз с помощью декоративной косметики, но не перебарщивать. Достаточно использовать подводку только на верхнем веке и никогда не подкрашивать нижнее.
На нижнем веке Эвелина не использует тени, чтобы не делать глаз более тусклым, в обычной жизни наносит только тушь — за очками сложный макияж все равно не заметно.
Также Хромченко указала на то, что всегда рисует стрелки, которые идеально подойдут обладателям очков и нависшего века. Ее вариант заканчивается не острым углом, а прямоугольником.
Подписчики оказались очень благодарными читателями.
«Но у тебя же огромные глаза!»;
«Про нижнее веко не знала, но смутно догадывалась!»;
«Спасибо вам за пример любви к жизни, гармоничного развития женщины», — написали они преимущественно одни комплименты в комментариях.
5-tv.ru выкладывал мнение Эвелины Хромченко о главных антитрендах моды на лето 2020 года.
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