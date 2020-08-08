«У меня минус семь»: правила макияжа для «очкариков» от Эвелины Хромченко

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Алиса Старжевская
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Ведущая «Модного приговора» дала рекомендации, как выгодно наносить макияж женщинам, которые вынуждены носить очки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @evelinakhromtchenko

Эксперт в сфере моды и стиля Эвелина Хромченко большую часть жизни носит очки. Поэтому ей не понаслышке известно, как сложно бывает подчеркнуть красоту своих глаз. Советами по нанесению макияжа телеведущая поделилась с подписчиками личной страницы в Instagram.

«Спрашивали — отвечаю», — написала Хромченко, напоминая о возможности задавать ей в микроблоге вопросы по поводу внешнего вида и моды, на которые она старается отвечать всем.

Instagram @evelinakhromtchenko

«У меня минус семь», — написала телеведущая, тем самым пояснив, что эта тема ей особенна близка.

Хромченко посоветовала подписчикам увеличивать размер глаз с помощью декоративной косметики, но не перебарщивать. Достаточно использовать подводку только на верхнем веке и никогда не подкрашивать нижнее.

На нижнем веке Эвелина не использует тени, чтобы не делать глаз более тусклым, в обычной жизни наносит только тушь — за очками сложный макияж все равно не заметно.

Также Хромченко указала на то, что всегда рисует стрелки, которые идеально подойдут обладателям очков и нависшего века. Ее вариант заканчивается не острым углом, а прямоугольником.

Подписчики оказались очень благодарными читателями.

«Но у тебя же огромные глаза!»;

«Про нижнее веко не знала, но смутно догадывалась!»;

«Спасибо вам за пример любви к жизни, гармоничного развития женщины», — написали они преимущественно одни комплименты в комментариях.

5-tv.ru выкладывал мнение Эвелины Хромченко о главных антитрендах моды на лето 2020 года.

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