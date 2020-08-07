«Вчерашний писк!» — Хромченко назвала главный модный антитренд лета-2020

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Виктория Андреева
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Ведущая «Модного приговора» посоветовала избавиться от одной из самых популярных сегодня вещиц.

«Вчерашний писк!» — Хромченко назвала главный модный антитренд лета-2020

Фото: Instagram @evelinakhromtchenko

Эксперт в области моды, журналист и телеведущая Эвелина Хромченко назвала главный антитренд лета-2020. На удивление, им оказались не излюбленные обывателями гламурные платья и кофты, и даже не вещи из «бабушкиного» гардероба.

Гуру фэшна обратила внимание дам на пресловутые укороченные легинсы, или, как их еще принято называть «по-научному» велосипедки. Тем, кто обожает носить такого кроя штанишки, Хромченко рекомендовала отправить их в утиль. В частности, селебрити вроде модели Ирины Шейк или певицы Глюкозы, внедрившим эластичные шортики в свой повседневный и даже деловой гардероб.

«Этот тренд даже подиум вынес с трудом, трансформировав силуэтно велосипедки в бриджи уже через сезон. Обратите внимание на них. Сами велосипедки во внеспортивной ситуации — это глубоко вчерашний писк. Для любой возрастной группы», — цитирует Эвелину Teleprogramma.pro.

Instagram @irinashayk

Впрочем, Хромченко тут же назвала прекрасную альтернативу. На вечерний променад, свидание или деловую встречу эксперт моды предложила прогуляться в столь же удобном брючном костюме. Вот, как, например, это сделала актриса Кристина Асмус.

Instagram @asmuskristina

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-6 самых немодных женских вещей, которые до сих пор обожают мужчины.

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